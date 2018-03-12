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СМИ: в Германии паука хотели обвинить в автоаварии

Общество
12 марта, 17:41 UTC+3

Прибывшие на место ДТП полицейские обнаружили членистоногое в салоне рядом с водителем, который был в бессознательном состоянии

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БЕРЛИН, 12 марта. /ТАСС/. ДТП произошло в эти выходные в городе Герстхофен в окрестностях Аугсбурга. Как пишет газета Stuttgarter Nachrichten, по первоначальной версии следствия, виновником аварии был паук.

Автомобилист не по правилам проехал перекресток с круговым движением и влетел в бревна. Когда полицейские прибыли на место происшествия, они обнаружили 33-летнего водителя в бессознательном состоянии, при этом в салоне также находился паук рода тегенария. Стражи порядка решили сначала, что именно его укус и привел к ДТП.

Полицейские на вертолете доставили из Мюнхена в Аугсбург специалиста по паукам и руководителя пункта временного содержания рептилий доктора Маркуса Баура. В центральной клинике города, куда транспортировали и паука, было установлено, что самка тегенарии  размером 2 см не представляет ни малейшей опасности.

Выяснилось, что паук находился в пакетике с гашишем. Этот факт и заключение эксперта позволили полицейским сделать вывод, что причиной аварии, вероятно, являлось воздействие наркотика. Мужчину госпитализировали в клинику для дальнейшего лечения.

Обнаруженный паук принадлежит к виду Tegenaria ferruginea, который распространен на территории Центральной Европы, а также на Азорских островах в Атлантическом океане и Венесуэле, куда был завезен искусственно. Никакой опасности для человека эти особи не представляют.
 

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