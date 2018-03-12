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Прощание с Олегом Табаковым пройдет 15 марта в МХТ им. Чехова

Общество
12 марта, 17:32 дата обновления: 12 марта, 19:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

На три дня в театре отменили все спектакли

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Олег Табаков

Олег Табаков

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Прощание с актером, директором Московского Художественного театра имени Чехова Олегом Табаковым пройдет в театре в четверг, 15 марта. Об этом журналистам сообщил первый заместитель директора МХТ Юрий Кравец.

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"Прощание 15 марта, с 9 утра. Двери театра будут открыты",- сказал он.

Пока в театре "на три дня будут отменены все спектакли", проинформировали также в пресс-службе.

"Олег Павлович никогда спектакли не отменял, даже в таких ситуациях. Но, поскольку это совершенно другой случай, то театр не готов подчиниться его решению, - сообщила пресс-атташе театра Мария Малкина. - Мы ждем, как только супруга Олега Павловича [Марина Зудина] возьмет трубку, чтобы узнать о ее решении по этому вопросу (Зудина задействована в спектакле "Карамазовы", показ которого был запланирован на вторник - прим. ТАСС)".

Табаков скончался в Москве 12 марта после продолжительной болезни. Ему было 82 года.

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