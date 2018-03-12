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Глава Удмуртии обязал региональных чиновников вести страницы в соцсетях

Общество
12 марта, 17:37 UTC+3 ИЖЕВСК ИЖЕВСК 12, марта. /ТАСС

По мнению Александра Бречалова, это позволит людям свободно получать информацию о деятельности властей

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ИЖЕВСК, 12 марта. /ТАСС/. Глава Удмуртии Александр Бречалов признался, что обязал чиновников в регионе вести страницы в социальных сетях.

"Мы изначально определились, я заставил всех глав муниципальных районов и городских округов, всех министров вести социальные сети обязательно", - сказал он в понедельник на встрече со студентами Глазовского государственного педагогического института.

По мнению Бречалова, ведение чиновниками страниц в социальных сетях в интернете позволяет людям свободно получать информацию об их деятельности. "Слухи рождаются откуда? От закрытости власти. Когда не понимают люди, что мы делаем, конечно, возникают какие-то домыслы, недопонимание", - сказал он.

При этом Бречалов отметил, что сам предпочитает живое общение, однако обязан вести социальные сети, "быть публичным", поскольку является руководителем республики.

По словам главы региона, он почти каждый вечер читает комментарии к своим публикациям в социальных сетях и старается реагировать на них. Бречалов сообщил, что некоторые его виртуальные собеседники ведут себя невежливо, и предположил, что для них может быть "в диковинку" быть на связи с главой республики.

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