В Пскове представят документы о взаимосвязи Крыма с регионом

ПСКОВ, 12 марта. /ТАСС/. Более 50 архивных документов об исторической взаимосвязи Крыма и Псковским регионом представят к четвертой годовщине воссоединения полуострова с Россией. Об этом сообщил ТАСС директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин.

"Накануне празднования очередной годовщины присоединения Крыма мы собрали в одну экспозицию подлинники документов об исторической взаимосвязи Крыма с Псковской землей. Эти материалы хранятся в фондах нашего архива, являются уникальными. Ранее они нигде не публиковались. На выставке в Пскове покажем более 50 таких документов", - сказал директор архива.

По словам собеседника агентства, документы рассказывают об известных людях Псковского края, жизнь которых связана с историей Крыма и Черноморского флота, а также об участии псковичей в сборе средств на строительство в Севастополе храма святого Николая и храма святого князя Владимира на месте древнего Херсонеса.

Ряд материалов расскажет посетителям о формировании ополчения на территории Псковской губернии в годы Крымской войны (1853-1856). "Мы впервые покажем списки народного ополчения, эскизы походной одежды, схемы по сборке и обслуживанию оружия", - добавил Кузьмин.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ.