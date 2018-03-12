Апробация технологии печати экзаменационных материалов ЕГЭ началась на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 12 марта. /ТАСС/. Технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов для ЕГЭ в аудиториях по математике во всех 84 пунктах проведения экзаменов начали отрабатывать на Ставрополье, сообщила в понедельник заместитель председателя правительства края Ирина Кувалдина.

"В тренировочных мероприятиях примут участие как организаторы ЕГЭ и общественные наблюдатели, так и учащиеся 11-х классов во всех 84 пунктах проведения экзаменов, репетиция проведения государственной итоговой аттестации позволит отработать организационные и технологические решения, использующиеся при проведении экзамена", - сказала Кувалдина, слова которой приводит пресс-служба губернатора края.

Как сообщалось, технология повсеместной печати экзаменационных материалов для участников ЕГЭ непосредственно в аудиториях введена в 2018 году. В ходе ЕГЭ - 2017 на Ставрополье было задействовано 86 пунктов сдачи экзаменов, в 19 из которых уже использовались технологии печати контрольных измерительных материалов в аудитории и перевода экзаменационных материалов в электронный вид.

"Эти технологии позволили повысить информационную безопасность и минимизировать влияние человеческого фактора на результаты ЕГЭ", - отмечают специалисты.

На сдачу ГИА-11 в 2017 году в региональной информационной системе было зарегистрировано более 11,3 тыс. человек, в том числе выпускников текущего года - 10,3 тыс. человек. За ходом экзаменов наблюдали 1,5 тыс. общественных наблюдателей, 20 онлайн-наблюдателей в краевом ситуационном центре. Кроме того, в штабе каждого пункта проведения экзаменов на один компьютер выводилось видеоизображение всех аудиторий ППЭ, что позволяло дистанционно наблюдать за ходом проведения экзаменов.

"Единый государственный экзамен в крае прошел объективно и без существенных сбоев", - отметили в краевом министерстве образования.