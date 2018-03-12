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Власти Татарстана ожидают, что интуристы в среднем потратят до $300 во время ЧМ-2018

Общество
12 марта, 18:06 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 12, марта. /ТАСС

Глава государственного комитета по туризму республики надеется, что ЧМ по футболу даст "серьезный рост" для туризма республики

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КАЗАНЬ, 12 марта. /ТАСС/. Власти Татарстана рассчитывают, что ежедневные траты иностранных туристов в Казани во время проведения чемпионата мира (ЧМ) по футболу в 2018 году вырастут на 50% по сравнению с таким же показателем на Кубке конфедераций. Об этом в понедельник сообщил журналистам руководитель Государственного комитета по туризму Татарстана Сергей Иванов.

"Мы проводили замеры по Кубку конфедераций. Один турист иностранный в среднем оставлял около $150-200 в сутки с учетом проживания. <…> На ЧМ, я думаю, что эта сумма будет серьезно выше. <…> Думаю, что на 50% точно будет выше", - сказал он. Таким образом, средняя сумма ежедневных трат иностранного туриста, исходя из расчетов властей, может составлять $225-300.

Иванов также добавил, что процент иностранных туристов на ЧМ будет гораздо выше, чем во время Кубка конфедераций. "Если на Кубке конфедераций процент иностранных туристов был относительно небольшой, и в целом это история для страны, тестирование инфраструктуры, показ команд жителям страны, то чемпионат мира по футболу - это для всего мира, для топовых болельщиков, для топовых туристов. Это событие номер один по популярности, по рейтингу и по уровню", - объяснил он.

По словам Иванова, ЧМ даст "серьезный рост" оборота туристической отрасли. "Мы ожидаем большое количество туристов и гостей, тем более это будут очень обеспеченные люди, которые приедут, для того чтобы отдыхать, тратить деньги, веселиться ... В этом плане у меня никаких сомнений нет, что оборот туристической отрасли вырастет очень сильно", - сказал он.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. Казань примет шесть игр. На групповом этапе здесь пройдут матчи Франция - Австралия (16 июня), Иран - Испания (20 июня), Польша - Колумбия (24 июня) и Южная Корея - Германия (27 июня), 30 июня в городе состоится матч 1/8 финала, 6 июля - четвертьфинал.

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