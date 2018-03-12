В КБР церемония открытия Всероссийского года добровольца состоялась в госуниверситете

НАЛЬЧИК, 12 марта. /ТАСС/. Церемония открытия Всероссийского года добровольца (волонтера) в Кабардино-Балкарии (КБР) состоялась в понедельник в Кабардино-Балкарском госуниверситете в Нальчике, сообщает корреспондент ТАСС.

В фойе физико-математического факультета вуза организовали интерактивную выставку "Тенденции развития добровольческого (волонтерского) движения на территории КБР". Республиканское отделение Российского движения школьников, волонтеры Победы, волонтеры-экологи, социальные волонтеры, волонтеры-медики из всех городов и районов республики показали, чем они занимаются и каких результатов достигли.

Как рассказала ТАСС одна из активистов Татьяна Алексейчик, 90% добровольцев изначально приходят в социальное волонтерство. "Мы работаем с пожилыми людьми, с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Для них ежегодно в КБГУ проходит масштабная акция "Мир без барьеров", где мы устраиваем различные площадки, дарим подарки. Летом на базе КБГУ в Приэльбрусье проходит многопрофильная школа "Высота", где волонтеры проходят обучение", - сказала Алексейчик.

Социальные волонтеры в КБР работают с 2012 года, их численность достигает 600 человек. В общей сложности в КБР работают более 8,5 тыс. волонтеров, добровольческие клубы и организации созданы в 76% учебных заведений республики.

Делать добро каждый день

Волонтеры в Кабардино-Балкарии проводят в день в среднем по четыре мероприятия, сообщила в понедельник министр образования, науки и по делам молодежи КБР Нина Емузова.

"Не менее четырех интересных мероприятий в разных концах Кабардино-Балкарии в течение дня проводят волонтеры. Если каждый из сидящих в этом зале будет делать в день одно доброе дело кому-то, кто находится рядом, мир изменится, страна наша изменится... Тогда добрая воля будет не у 8,5 тыс. молодых людей, которых объединяет сегодня волонтерское движение, а у всего населения нашей республики", - сказала Емузова, выступая на торжественном открытии Всероссийского года добровольца в КБР.

По ее словам, волонтерство в масштабах всей страны "переживает новое рождение". "Именно добровольцы абсолютно бескорыстно, часто даже в ущерб себе, помогают больным и немощным, участвуют в поисковых операциях, помогают сохранять природу", - добавила спикер парламента республики Татьяна Егорова.

Почетные гости церемонии вручили руководителям волонтерских объединений символ добровольчества - скульптурное изображение открытой ладони, которая ассоциируется с помощью, доверием, дружелюбием и силой. Затем состоялся большой концерт.

О добровольческом движении

В Кабардино-Балкарии в рамках Года добровольца прведут 250 мероприятий регионального и районного масштаба, в том числе создадут единый реестр волонтеров республики. Сегодня же в КБГУ открыт региональный ресурсный центр по поддержке и развитию движения, созданный на президентский грант.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)" в 2018 году. По словам президента, проведение Года добровольца станет признанием заслуг перед обществом и оценкой колоссального вклада волонтеров в развитие страны.