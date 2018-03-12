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Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Табакова

Общество
12 марта, 18:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Актер скончался ранее в понедельник после продолжительной болезни

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семье и близким актера Олега Табакова.

"После долгой болезни ушел из жизни всенародно любимый актер, режиссер, педагог Олег Табаков. Мои соболезнования семье и близким Олега Павловича", - написал Собянин в Twitter в понедельник.

Народный артист СССР Олег Табаков скончался в возрасте 82 лет.

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Жизнь, роли и театры Олега Табакова, великого характерного артиста

Табаков родился в Саратове 17 августа 1935 года в семье врачей. Уехав из родного города, в 1953 году поступил в Школу-студию МХАТ и стал артистом. Несколько лет работал актером в "Современнике", после ухода Олега Ефремова во МХАТ стал директором этого театра. Потом были создание собственного театра - "Табакерки", пост ректора в Школе- студии МХАТ и, наконец, руководство МХТ имени Чехова, который он возглавлял более 15 лет.

При этом Табаков оставался действующим актером, он снялся более чем в 100 фильмах, количество театральных постановок также приближалось к этому числу. Среди самых известных картин с участием актера - "Шумный день" (1960), "Семнадцать мгновений весны" (1973), "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978), "Москва слезам не верит" (1979), "Несколько дней из жизни И. И. Обломова" (1979), "Человек с бульвара Капуцинов" (1987), "Ширли-мырли" (1995) и другие. Голосом Табакова говорит кот Матроскин - персонаж из популярных мультфильмов об обитателях Простоквашина.

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