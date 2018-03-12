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Телеканалы изменили сетку вещания в связи со смертью Табакова

Общество
12 марта, 18:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

В частности, телеканал "Культура" с 12 марта начнет показывать цикл из пяти программ "В поисках радости", посвященный артисту

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Олег Табаков

Олег Табаков

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Телеканалы ВГТРК, а также НТВ и "Рен ТВ" изменили сетку вещания в связи со смертью актера Олега Табакова. Народный артист СССР скончался в Москве на 83-м году жизни после продолжительной болезни.

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Биография Олега Табакова

"Сегодня в 0:20 будет показан художественный фильм "Сирота казанская" с Олегом Павловичем в одной из главных ролей, - сказали ТАСС в пресс-службе НТВ. - В субботу, 17 марта выйдет специальный выпуск программы "Однажды…" памяти Олега Табакова, зрители увидят одно из последних интервью великого актера и режиссера".

"Рен ТВ" в понедельник покажет документальный фильм "Олег Табаков. Роль длиною в жизнь" о творческой деятельности и жизненном пути актера. Сразу после документального фильма "Рен ТВ" покажет музыкальную комедию "Человек с бульвара Капуцинов".

Телеканалы "Россия-1" и "Культура" также изменили сетку вещания, сообщили ТАСС в пресс-службе ВГТРК. Сразу после программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" вместо сериала "Следователь Тихонов" будет показан повтор выпуска "Белая Студия", где гостем был Олег Табаков. После этого в эфир выйдет документальный фильм "Жизнь продолжается. Олег Табаков".

На канале "Культура" начиная с 12 марта будет выходить цикл из пяти программ "В поисках радости", посвященный Табакову.

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