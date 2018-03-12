Мир моды скорбит в связи со смертью известного французского модельера Юбера де Живанши

ПАРИЖ, 12 марта. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Мир моды скорбит в связи с кончиной известного французского модельера Юбера де Живанши. Он ушел из жизни в возрасте 91 года.

В окружении кутюрье сообщили, что Живанши не стало в субботу, 10 марта. Прощание с мастером пройдет в узком кругу близких родственников и друзей.

Как отметил известный французский меценат Бернар Арно, "Юбер де Живанши был одним из самых знаковых дизайнеров, успех которого зародился в Париже". "Он занимал особое место в мире моды", - подчеркнул он. По словам Арно, "создавая как вечерние платья, так и повседневную одежду, модельер мог сочетать два качества - быть новатором и дизайнером вне времени".

В модном доме Givenchy отметили, что Юбер де Живанши был "главной фигурой мира французской высокой моды" и "символом парижской элегантности". "Его работы остаются актуальными и сегодня. С его уходом наступила пустота", - говорится в заявлении.

Путь законодателя моды

Живанши родился 20 февраля 1927 года во французском городе Бове. Он был правнуком живописца Пьера-Адольфа Балена. Отец будущего дизайнера умер, когда мальчику было всего два года. Воспитанием Живанши занимались его мать, бабушка и сестры, которые заметили художественные способности у него еще в раннем возрасте.

После освобождения Франции от немецкой оккупации он переехал в Париж, где поступил в Школу изящных искусств и работал ассистентом у различных модельеров. Свой дом высокой моды в Париже он основал в 25 лет - в 1952 году. Тогда он находился на улице Альфреда де Виньи, а позже переехал на авеню Георга V.

Благодаря элегантным силуэтам и женственным образам Живанши быстро обрел популярность среди модниц всего мира. В числе постоянных клиенток модного дома были Грейс Келли, Грета Гарбо, Марлен Дитрих, Ингрид Бергман. Кутюрье также одевал супругу 35-го президента США Джона Кеннеди Жаклин. Для мужчин коллекции одежды Живанши начал создавать в 1973 году.

Муза по имени Одри Хепберн

Оглушительный успех Живанши принесли наряды для фильмов с участием Одри Хепберн, в том числе для культовой картины "Завтрак у Тиффани" (1961). Визитной карточкой фильма стало черное платье, созданное Живанши для главной героини киноленты Холли Голайтли.

Актриса и модельер дружили сорок лет, и эти отношения изменили как моду, так и кино. Хепберн шутила, что так же зависима от Живанши, "как жители Америки от своего психоаналитика". Специально для Хепберн модельер в 1957 году создал свои первые духи L’Interdit.

Живанши также был одним из первых, кто предложил модной публике линию "прет-а-порте". В 1955 году модельер объявил об уходе на покой. В январе 2007 года Почта Франции выпустила марки, посвященные Дню святого Валентина, над дизайном которых работал Юбер де Живанши.