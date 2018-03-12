Число выявленных в январе в России коррупционных преступлений выросло почти на 20%

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Число коррупционных преступлений, выявленных в России в январе, выросло почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом свидетельствует первый опубликованный в 2018 году ежемесячный сборник Генпрокуратуры России "Состояние преступности в РФ".

"В январе 2018 года выявлено 3081 (+18,9%) преступление коррупционной направленности", - отмечается в сборнике. Число выявленных фактов взяточничества (получение или дачи взятки, включая мелкие взятки) выросло в первый месяц года по сравнению с январем 2017 года на 11,1%, выявлены 1153 факта взяточничества.

Число преступлений по статье 290 УК РФ ("Получение взятки") увеличилось на 18,1 % (до 385), предусмотренных ст. 291 УК РФ ("Дача взятки") - на 35,2 % (до 261). Количество фактов мелкого взяточничества (ст. 291.2 УК РФ, в сумме 10 тыс. рублей) осталось прежним - 444.