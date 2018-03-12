В Москве и Подмосковье в ближайшие часы и ночью ожидается гололед

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о гололеде вечером в понедельник и в ночь на вторник в столице и по области.

"По информации Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в связи с прохождением холодного атмосферного фронта в ближайшие 1-3 часа 12 марта, с сохранением ночью 13 марта в Москве и в Московской области ожидается местами гололед", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Спасатели рекомендуют водителям во время гололеда снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров, обгонов и перестроений. При значительном ухудшении видимости рекомендуется съехать на обочину и включить аварийные габаритные огни. Парковать автомобили советуют в гараже либо вдали от слабо укрепленных конструкций.

При движении по краю проезжей части пешеход обязательно должен обозначить себя светоотражающими элементами.