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В Москве и Подмосковье в ближайшие часы и ночью ожидается гололед

Общество
12 марта, 19:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

По данным МЧС, гололед ожидается в течение 1-3 часов

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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о гололеде вечером в понедельник и в ночь на вторник в столице и по области.

"По информации Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в связи с прохождением холодного атмосферного фронта в ближайшие 1-3 часа 12 марта, с сохранением ночью 13 марта в Москве и в Московской области ожидается местами гололед", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Спасатели рекомендуют водителям во время гололеда снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров, обгонов и перестроений. При значительном ухудшении видимости рекомендуется съехать на обочину и включить аварийные габаритные огни. Парковать автомобили советуют в гараже либо вдали от слабо укрепленных конструкций.

При движении по краю проезжей части пешеход обязательно должен обозначить себя светоотражающими элементами.

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