Детский технопарк "Кванториум" в Сургуте заработает в сентябре 2018 года

ТАСС, 12 марта. Детский технопарк "Кванториум" площадью более 2 тыс. кв. м. откроют в Сургуте (ХМАО - Югра) в сентябре 2018 года. Об этом в понедельник сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона.

"Образовательная деятельность в первом технопарке Сургута и четвертом в Югре начнется 1 сентября 2018 года. До указанного периода в "Кванториуме" организуют экскурсии и мастер-классы для школьников и родителей", - говорится в сообщении.

Общая площадь технопарка составляет 2 тыс. 376 кв. м. Технопарк рассчитан на одновременное пребывание 150 человек, его ежедневная пропускная способность - 750 посетителей. Общий объем инвестиций в проект - почти 260 млн рублей. В технопарке создана доступная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

"Ядром кванториума является высокотехнологичный цех, в котором дети будут дорабатывать или создавать детали оборудования, он также станет площадкой для подготовки учащихся к международному чемпионату Juniorskills", - добавили в департаменте.

В понедельник при участии губернатора Югры Натальи Комаровой прошла приемка детского технопарка. Глава региона проинспектировала ход строительства объекта, посмотрела на работу инновационного оборудования высокотехнологичного цеха.

Ранее министр образования и науки РФ Ольга Васильева сообщала, что сеть детских технопарков "Кванториум", созданных в настоящее время в 51 регионе России, будет расширяться и к 2025 году такие технопарки должны открыться во всех регионах страны.