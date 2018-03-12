Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.03:
$ 56.61
€ 69.8
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Детский технопарк "Кванториум" в Сургуте заработает в сентябре 2018 года

Общество
12 марта, 19:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

До открытия на площадке пройдут экскурсии и мастер-классы для школьников и родителей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 12 марта. Детский технопарк "Кванториум" площадью более 2 тыс. кв. м. откроют в Сургуте (ХМАО - Югра) в сентябре 2018 года. Об этом в понедельник сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона.

"Образовательная деятельность в первом технопарке Сургута и четвертом в Югре начнется 1 сентября 2018 года. До указанного периода в "Кванториуме" организуют экскурсии и мастер-классы для школьников и родителей", - говорится в сообщении.

Общая площадь технопарка составляет 2 тыс. 376 кв. м. Технопарк рассчитан на одновременное пребывание 150 человек, его ежедневная пропускная способность - 750 посетителей. Общий объем инвестиций в проект - почти 260 млн рублей. В технопарке создана доступная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

"Ядром кванториума является высокотехнологичный цех, в котором дети будут дорабатывать или создавать детали оборудования, он также станет площадкой для подготовки учащихся к международному чемпионату Juniorskills", - добавили в департаменте.

В понедельник при участии губернатора Югры Натальи Комаровой прошла приемка детского технопарка. Глава региона проинспектировала ход строительства объекта, посмотрела на работу инновационного оборудования высокотехнологичного цеха.

Ранее министр образования и науки РФ Ольга Васильева сообщала, что сеть детских технопарков "Кванториум", созданных в настоящее время в 51 регионе России, будет расширяться и к 2025 году такие технопарки должны открыться во всех регионах страны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ханты-Мансийский автономный округ
Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна Комарова, Наталья Владимировна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер Олег Табаков
2
Биография Олега Табакова
3
США готовы нанести удар по Сирии, если не прекратятся бои под Дамаском
4
Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Скрипаля и его дочери
5
Топилин объяснил резкое увеличение зарплат бюджетникам выполнением майских указов
6
Директор "Современника" прокомментировал поведение Михаила Ефремова на гастролях в Самаре
7
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама