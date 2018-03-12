Жители ЦФО выберут лучшие дизайн-проекты общественных территорий 18 марта

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Жители большинства регионов центральной России в день выборов президента также смогут проголосовать за лучшие проекты благоустройства общественных территорий - парков, набережных, скверов и площадей своего муниципального образований. По данным местных администраций, счетные комиссии разместят в одном здании с избирательными участками.

Велодорожки и старинные липы

В Ярославской области проект по формированию комфортной городской среды "Решаем вместе!" реализуется уже второй год. Как рассказал ТАСС председатель муниципалитета (гордумы) Ярославля Артур Ефремов, в прошлом году объектами благоустройства были дома и придомовые территории, теперь горожанам предстоит выбрать, как изменятся общественные пространства.

"Были определены три территории благоустройства, в каждом районе города, проводились встречи жителей с мэром, депутатами. Хочу отметить активную позицию жителей, особенно молодежи. Они просили, чтобы мы учли в проектах места для катания на скейтах, велосипедные дорожки", - отметил Ефремов.

Всего в Ярославле планируется организовать 126 счетных комиссий проекта. Они будут размещаться в одном здании с избирательными участками, где пройдут выборы президента.

Проголосуют за проекты благоустройства общественных пространств 18 марта и в Рязанской области. Жители восьми муниципальных образований региона отберут 11 объектов для реализации в 2018 году. По мнению председателя комитета ТОС "Речник"(Рязань) Нины Прохоровой, интересным проектом стало преображение рязанского Лесопарка.

"Еще моя бабушка, как и родители других моих соседей, принимали участие в создании этого парка: вместе сажали деревья. Во время строительства Северной окружной дороги часть деревьев пришлось вырубить, надеемся, что в рамках настоящего благоустройства сохранят старинные липы и высадят новые молодые деревья. Замечательно, что данный проект предусматривает устройство площадки для выгула собак", - отметила Прохорова.

QR-коды и онлайн-уроки

Жителям Тулы предложат высказать мнение по темам разработки транспортной стратегии города и благоустройства. По итогам голосования решится, стоит ли вводить в городе выделенную полосу для общественного транспорта, что делать с трамваем: развивать или сокращать, что предпочесть на перспективу - автобусы большой или малой вместимости.

Ожидается большая явка, и для удобства предусмотрена процедура предварительной регистрации. "Талон предварительной регистрации содержит дату голосования, QR-код и порядковый номер, а также адрес счетного участка. Он позволит проголосовать быстро и максимально комфортно ", - сообщили в пресс-службе администрации города.

Жителям Тамбова в воскресенье предлагают выбрать три лучших дизайн-проекта. Подростки, достигшие 14-летнего возраста, имеющие паспорта, также смогут отдать свой голос за ту или иную территорию. Для того, чтобы помочь им сориентироваться в процессе рейтингового голосования, 13 марта во всех тамбовских школах пройдет онлайн-урок, посвященный формированию комфортной городской среды.

Как объяснили ТАСС в мэрии Тамбова, три выбранных во время рейтингового голосования парка будут развиваться поэтапно. Из трех бюджетов - федерального, областного и муниципального - Тамбову на эти цели в 2018 году выделено 24,9 млн рублей. В следующем году на территориях работы будут продолжены.

"Сухой" фонтан и сквер имени Гагарина

Появится ли на площади Ленина в Иванове "сухой" фонтан - решат жители города 18 марта во время рейтингового голосования за проекты благоустройства. По данным мэрии, всего в бюллетени будет значиться пять общественных территорий.

"Стоит отметить, что это популярные и знаковые места для жителей Иванова. До итогового голосования дошли пять объектов, хотя изначально их было 25. Это площадь Ленина, Сквер "Троицкий", набережная реки Уводь, мемориал "Красная Талка" и сквер "Веденский". Кроме того, в каждом бюллетене будет чистая строка, где участники голосования смогут внести свои предложения по благоустройству общественных территории", - рассказали в мэрии.

В Смоленской области на родине первого космонавта планеты Юрия Гагарина выбор общественных территорий для благоустройства пройдет под знаком авиации и космонавтики. Как рассказали ТАСС в мэрии Смоленска, одними из самых популярных территорий, которые попали в шорт-лист благоустройства, стали сквер имени Гагарина, который является уроженцем смоленского села Клушино, и сквер "Наши крылатые земляки", где установлен макет самолета Як-42, который ранее выпускался в Смоленске.

О рейтинговом голосовании

В январе Минстрой РФ поручил региональным властям опубликовать в муниципальных СМИ для голосования дизайн-проекты благоустройства общественных пространств - парков, набережных, улиц, площадей. По словам главы министерства Михаила Меня, итогом первого года реализации проекта благоустроили 19,5 тыс. дворов, 2,5 тыс. общественных пространств.

Мень отметил, что рейтинговое голосование граждан за объекты городской среды, которые будут благоустроены в первую очередь, обязательно с 2018 года в рамках выполнения приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". По словам заместителя министра Андрея Чибиса, жители должны проголосовать как за перечень общественных объектов для благоустройства, так и за дизайн. Голосование коснется только общественных территорий.