Две иконы XV века стоимостью 1 млн рублей похищены из монастыря в Калужской области

ТАСС, 12 марта. Неизвестные похитили две иконы стоимостью около 1,2 млн рублей из Свято-Пафнутьевского Боровского монастыря в Калужской области, возбуждено уголовное дело, сообщили в понедельник в пресс-службе прокуратуры Калужской области. По данным надзорного ведомства, похищение произошло более месяца назад, однако первое сообщение об этом появилось только сейчас.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере) по факту хищения неустановленным лицом в период с 3 по 6 февраля двух икон в церкви святого Митрофана на территории Свято-Пафнутьевского Боровского монастыря", - сообщили в ведомстве.

Названия и возраст икон в прокуратуре не уточнили, отметив только, что сумма ущерба составила 1,2 млн рублей. Расследование уголовного дела взяла на контроль прокуратура области.

История Свято-Пафнутьевского Боровского монастыря начинается в середине XV века, когда его основал преподобный Пафнутий Боровский. На территории обители, расположенной на окраине города Боровска, сохранились здания XVI-XVIII веков и фрески XVI-XVII веков. Центральным сооружением монастыря считается собор Рождества Богородицы, строительство которого началось при Пафнутии. Церковь святого Митрофана, из которой были похищены иконы, построена в 1760 году и является одним из поздних сооружений архитектурного ансамбля монастыря.