В Шереметьеве установят "курилки" перед входом в аэропорт

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Московский аэропорт Шереметьево установит на привокзальных площадях пассажирских терминалов семь павильонов для курения. Они будут расположены на улице вне помещений аэровокзального комплекса, не менее чем за 15 метров от входов в здание, сообщила в понедельник ТАСС директор дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

"Аэропорт Шереметьево планирует закупить и установить на привокзальных площадях пассажирских терминалов семь технологичных павильонов для курения. Эта мера направлена на создание комфортных условий для курящих пассажиров, защиту их от дождя, снега и неблагоприятных погодных условий. Благодаря павильонам также будет обеспечена дополнительная защита некурящих пассажиров, детей и гостей аэропорта от воздействия табачного дыма, улучшены меры по чистоте привокзальных площадей", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, согласно проекту курительные павильоны будут расположены на улице не менее чем за 15 метров от входов в здание в соответствии с законом "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". Модули изолируют от всех помещений, связанных с обслуживанием пассажиров, оборудуют непрозрачными стенами и фальшпотолком, современными мощными вентиляционными системами, датчиками света.

Курительные павильоны будут рассчитаны на 12-14 человек. Внутри комплексов разместят информацию о пропаганде здорового образа жизни, вреде данной привычки и возможностях реабилитации.

Антитабачный закон вступил в силу на всей территории России с 1 июня 2013 года, он запрещает курить на территории школ и вузов, учреждений культуры и спорта, на пляжах, стадионах, детских площадках и в больницах, нельзя курить на территории санаторно-курортных учреждений, внутри госучреждений и на автомобильных заправочных станциях.

Запрещено курение на борту самолетов (раньше решение о запрете курения в авиалайнерах принимали авиакомпании - прим. ТАСС), в метро и на всех видах общественного транспорта. Курение около и внутри вокзалов, портов и аэропортов также считается нарушением закона.