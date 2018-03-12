Более 135 млн рублей выделили Тверской области на покупку передвижных медкомплексов

ТАСС, 12 марта. Правительство РФ выделило более 135 млн рублей на приобретение мобильных медицинских комплексов. Об этом на Форуме муниципальных образований Тверской области сообщил губернатор региона Игорь Руденя.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта заявил, что нужно обеспечить шаговую доступность первичного звена здравоохранения. Глава государства отметил, что в течение 2018-2020 годов необходимо открыть в населенных пунктах с численностью от 100 до 2 тыс. человек фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), а для населенных пунктов, где проживают менее ста человек, организовать мобильные медицинские комплексы, автомобили с повышенной проходимостью с диагностическим оборудованием.

"Правительство РФ выделило Тверской области на приобретение ФАПов для сельской местности более 60 миллионов рублей. Это третье место по объему государственной поддержки в стране. Также нашему региону выделено более 135 миллионов рублей на приобретение передвижных медицинских комплексов. Наша задача - быстро начать качественную и масштабную реализацию послания президента", - сказал Руденя.

По данным пресс-службы правительства, в Тверской области проект по установке в селах современных фельдшерско-акушерских пунктов стартовал в прошлом году, уже 16 новых ФАПов начали свою работу. В 2018 году планируется установить еще 36 таких пунктов в небольших населенных пунктах.

Также на форуме губернатор Тверской области сообщил, что более 100 млн рублей из федерального бюджета выделят на закупку оборудования в детские поликлиники. "Нашему региону выделено 108 миллионов рублей на развитие материально-технической базы детских поликлиник. Несмотря на то, что сфера здравоохранения находится в зоне ответственности регионального правительства, муниципалитеты должны постоянно мониторить качество работы учреждений здравоохранения и обеспечивать обратную связь с руководством регионального минздрава", - отметил Руденя.

Как ранее сообщил ТАСС, в форуме в Твери принял участие спикер Госдумы Вячеслав Володин, который предложил создать в заксобраниях регионов рабочие группы для реализации послания президента. В форуме представителей муниципальных образований Тверской области приняли участие 3,6 тыс. человек, это депутаты городских и сельских поселений, которые обсудили задачи и проблемы в социальной сфере, здравоохранении, жилищно-коммунальном хозяйстве, а также вопросы реализации Послания президента РФ.