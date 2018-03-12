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Более 135 млн рублей выделили Тверской области на покупку передвижных медкомплексов

Общество
12 марта, 19:41 UTC+3

На территории области уже работают 16 новых ФАПов, в 2018 году планируется установить еще 36 таких пунктов в небольших населенных пунктах

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ТАСС, 12 марта. Правительство РФ выделило более 135 млн рублей на приобретение мобильных медицинских комплексов. Об этом на Форуме муниципальных образований Тверской области сообщил губернатор региона Игорь Руденя.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта заявил, что нужно обеспечить шаговую доступность первичного звена здравоохранения. Глава государства отметил, что в течение 2018-2020 годов необходимо открыть в населенных пунктах с численностью от 100 до 2 тыс. человек фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), а для населенных пунктов, где проживают менее ста человек, организовать мобильные медицинские комплексы, автомобили с повышенной проходимостью с диагностическим оборудованием.

"Правительство РФ выделило Тверской области на приобретение ФАПов для сельской местности более 60 миллионов рублей. Это третье место по объему государственной поддержки в стране. Также нашему региону выделено более 135 миллионов рублей на приобретение передвижных медицинских комплексов. Наша задача - быстро начать качественную и масштабную реализацию послания президента", - сказал Руденя.

По данным пресс-службы правительства, в Тверской области проект по установке в селах современных фельдшерско-акушерских пунктов стартовал в прошлом году, уже 16 новых ФАПов начали свою работу. В 2018 году планируется установить еще 36 таких пунктов в небольших населенных пунктах.

Также на форуме губернатор Тверской области сообщил, что более 100 млн рублей из федерального бюджета выделят на закупку оборудования в детские поликлиники. "Нашему региону выделено 108 миллионов рублей на развитие материально-технической базы детских поликлиник. Несмотря на то, что сфера здравоохранения находится в зоне ответственности регионального правительства, муниципалитеты должны постоянно мониторить качество работы учреждений здравоохранения и обеспечивать обратную связь с руководством регионального минздрава", - отметил Руденя.

Как ранее сообщил ТАСС, в форуме в Твери принял участие спикер Госдумы Вячеслав Володин, который предложил создать в заксобраниях регионов рабочие группы для реализации послания президента. В форуме представителей муниципальных образований Тверской области приняли участие 3,6 тыс. человек, это депутаты городских и сельских поселений, которые обсудили задачи и проблемы в социальной сфере, здравоохранении, жилищно-коммунальном хозяйстве, а также вопросы реализации Послания президента РФ. 

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Темы
Тверская область
Персоны
Руденя, Игорь Михайлович Путин, Владимир Владимирович
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