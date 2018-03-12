СМИ: в Польше сносят памятник Благодарности Красной армии

ВАРШАВА, 12 марта. /ТАСС/. Памятник Благодарности Красной армии или, как его еще называют, польско-советскому братству по оружию начали демонтировать в городе Иновроцлав в центральной Польше (Куявско-Поморское воеводство). Об этом сообщает в понедельник польский информационный портал Onet.

12-метровый монумент стоял в Иновроцлаве 65 лет. Сейчас же он попал под действие обновленного закона о декоммунизации, который предусматривает снос памятников и мемориалов, символизирующих коммунизм или другой тоталитарный строй.

Роль главного консультирующего органа, мнением которого могут руководствоваться власти на местах, в законе отведена Институту национальной памяти республики. Его эксперты считают, что к пропагандирующим коммунизм относятся около 230 памятников Красной армии в стране.

Несколько мемориалов на основании этого закона уже были снесены.