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СМИ: в Польше сносят памятник Благодарности Красной армии

Общество
12 марта, 20:12 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 12, марта. /ТАСС

Монумент попал под действие обновленного закона о декоммунизации

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ВАРШАВА, 12 марта. /ТАСС/. Памятник Благодарности Красной армии или, как его еще называют, польско-советскому братству по оружию начали демонтировать в городе Иновроцлав в центральной Польше (Куявско-Поморское воеводство). Об этом сообщает в понедельник польский информационный портал Onet.

12-метровый монумент стоял в Иновроцлаве 65 лет. Сейчас же он попал под действие обновленного закона о декоммунизации, который предусматривает снос памятников и мемориалов, символизирующих коммунизм или другой тоталитарный строй.

Роль главного консультирующего органа, мнением которого могут руководствоваться власти на местах, в законе отведена Институту национальной памяти республики. Его эксперты считают, что к пропагандирующим коммунизм относятся около 230 памятников Красной армии в стране.

Несколько мемориалов на основании этого закона уже были снесены.

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