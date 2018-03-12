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Директор кубанского комбината рассказал, какое мороженое понравилось Путину

Общество
12 марта, 20:06 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 12, марта. /ТАСС

Глава государства выбрал ванильный пломбир в стаканчике

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Президент РФ Владимир Путин во время посещения XIII Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 в Жуковском

Президент РФ Владимир Путин во время посещения XIII Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 в Жуковском

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

КРАСНОДАР, 12 марта. /ТАСС/. Ванильный пломбир в стаканчике Кореновского молочно-консервного комбината понравился президенту РФ Владимиру Путину, сообщил ТАСС в понедельник гендиректор комбината Игорь Московцев.

Президент пробовал мороженое именно этого кубанского предприятия во время посещения авиасалона "МАКС" в Жуковском в 2017 году. Тогда же он порекомендовал его журналистам. А в понедельник во время посещения Краснодарского края Путин согласился с мнением фермера, что мороженое производства кореновского комбината является одним из самых вкусных.

"[Во время прошлогоднего авиасалона] президент сам выбирал, а мы оказались в нужное время в нужном месте. Судя по этикетке на фото, [выбранное Путиным мороженое] - это самый популярный белый ванильный пломбир в вафельном стаканчике", - сказал Московцев.

Ранее сообщалось, что за 2017 год комбинат переработал более 182,5 тыс. тонн сырого молока и произвел 156,4 тыс. тонн готовой продукции. В настоящее время его мощности позволяют перерабатывать до тысячи тонн молочного сырья в сутки. По словам Московцева, производство понравившегося Путину мороженого за прошлый год выросло на 25%.

Московцев отметил, что сейчас на комбинате думают над расширением ассортимента - например, над выпуском новых видов щербета, который пользовался успехом во время Российского инвестиционного форума в Сочи, или сортов эскимо с более низкой жирностью. Кроме того, предприятие рассматривает возможность наладить собственное производство вафельных стаканчиков, которые сейчас закупаются отдельно. К лету 2018 года комбинат планирует создать в РФ собственную "холодную" логистическую сеть, благодаря которой мороженое не будет таять на пути от завода до магазина - иначе его качество может пострадать.

Всероссийский форум сельхозпроизводителей проходит в Краснодаре 11-12 марта. В нем участвуют делегации более чем из 70 регионов РФ, эксперты крупнейших российских предприятий и представители Минсельхоза РФ.

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