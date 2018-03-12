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Жители Саратова несут цветы к скульптуре, посвященной героям Олега Табакова

Общество
12 марта, 20:39 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 12, марта. /ТАСС

Народный артист СССР скончался 12 марта в Москве на 83-м году жизни

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САРАТОВ, 12 марта. /ТАСС/. Жители Саратова в понедельник несут цветы к скульптурной композиции в центре города, посвященной персонажу Олегу Савину из фильма "Шумный день", которого сыграл народный артист СССР Олег Табаков, и коту Матроскину, которого он озвучивал, передает корреспондент ТАСС.

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Жизнь, роли и театры Олега Табакова, великого характерного артиста

Народный артист СССР Олег Табаков скончался в понедельник в Москве на 83-м году жизни после продолжительной болезни.

"Великий человек был. Для меня он - детство, юность. <...> Великий артист", - сказал журналистам один из горожан, который также принес цветы.

Люди приходят по одному, по двое и вспоминают фильмы, в которых Табаков им запомнился больше всего - "17 мгновений весны", "Дело "пестрых" и другие картины.

О скульптуре

Композицию из двух бронзовых фигур, посвященную одной из первых киноролей Табакова - юноше Олегу Савину из фильма "Шумный день", - и знаменитому коту Матроскину, которого озвучивал артист, установили в конце августа 2015 года на его 80-летие. По словам автора скульптуры Андрея Щербакова, в его создании принимали участие ученики Табакова, в том числе народный артист России Евгений Миронов. Городская скульптура расположена в сквере в центре города рядом с Саратовским академическим театром оперы и балета, через дорогу - Дворец пионеров, где Табаков в детские годы занимался в театральном кружке "Молодая гвардия".

Воспоминания жителей

"Во Дворце пионеров, когда я видел его на сцене, в "Снежной королеве" он играл сказочника, "Любовь к трем апельсинам" - принца там играл. Уже тогда ясно было, что это будет необычный мальчик, <...> что его большая судьба ждет", - рассказал ТАСС житель Саратова Алексей Герасимов, который занимался во Дворце пионеров в одно время с Табаковым.

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Биография Олега Табакова

Сам Герасимов пришел во Дворец позже Табакова, так как был младше на три года. По его словам, в начале 2000-х годов Табаков помог ему издать книгу о театральной жизни, переведя деньги на ее выпуск. Книгу была издана в 100 экземплярах, она разошлась по театрам, а также была передана тем, кто помог в ее издании. Один экземпляр вручили и Табакову в ходе празднования его 70-летия в Саратове.

Из биографии Табакова

Олег Табаков родился в Саратове 17 августа 1935 года в семье врачей. Уехав из родного города, в 1953 году поступил в Школу-студию МХАТ и стал артистом. Несколько лет работал актером в "Современнике", после ухода Олега Ефремова во МХАТ стал директором этого театра. Потом были создание собственного театра - "Табакерки", пост ректора в Школе- студии МХАТ и, наконец, руководство МХТ имени Чехова, который он возглавлял более 15 лет.

Табаков снялся более чем в 100 фильмах, количество театральных постановок также приближалось к этому числу. Среди самых известных картин с участием актера - "Шумный день" (1960), "Семнадцать мгновений весны" (1973), "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978), "Москва слезам не верит" (1979), "Несколько дней из жизни И. И. Обломова" (1979), "Человек с бульвара Капуцинов" (1987), "Ширли-мырли" (1995) и другие. Голосом Табакова говорит кот Матроскин - персонаж из популярных мультфильмов об обитателях деревни Простоквашино.

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