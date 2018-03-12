Spiegel: в Германии умер Оскар Гренинг, известный как "бухгалтер Освенцима"

БЕРЛИН, 12 марта. /ТАСС/. Оскар Гренинг, приговоренный в Германии к четырем годам лишения свободы за пособничество в убийстве не менее 300 тыс. заключенных концлагеря Освенцим, скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщило в понедельник издание Spiegel Online.

По его данным, Гренинг умер в минувшую пятницу в больнице. В прокуратуре отметили, что получили соответствующее письменное уведомление от адвоката, но пока в инстанцию не поступило свидетельство о смерти.

В июле 2015 года земельный суд в Люнебурге (федеральная земля Нижняя Саксония) признал Гренинга виновным в пособничестве в убийстве не менее 300 тыс. заключенных Освенцима и приговорил его к четырем годам лишения свободы. В ноябре 2016 года приговор подтвердил Верховный суд ФРГ. В конце декабря прошлого года Федеральный конституционный суд Германии не принял к рассмотрению жалобу, в которой Гренинг просил об отсрочке наказания. В январе этого года было отклонено ходатайство о помиловании Гренинга, которое было для него последней возможностью избежать наказания.

Мужчина в годы войны добровольно поступил на службу в ряды "Ваффен-СС". В 1944 году в Освенциме Гренинг изымал у прибывавших в концлагерь заключенных личные вещи. Преступник признался, что найденные у узников деньги он подсчитывал и направлял в Главное административно-хозяйственное управление СС в Берлине, иногда лично доставляя награбленное в столицу Третьего рейха. Именно поэтому журналисты назвали его "бухгалтером Освенцима".

Как выяснило следствие, Гренингу было известно о том, что большинство из новых узников, в основном евреи, были признаны нацистами нетрудоспособными и подлежали уничтожению в газовых камерах. Своей работой подозреваемый оказывал пособничество в убийстве, отметили в прокуратуре.

Хотя Гренинг служил в Освенциме около двух лет, обвинения ему были вынесены за период с 16 мая по 11 июля 1944 года. В течение этих двух месяцев в концлагерь прибыли 137 поездов из Венгрии, в которых находились около 425 тыс. человек. Прокуроры исходили из того, что как минимум 300 тыс. из них сразу же по прибытии были отправлены в газовые камеры. Среди более 60 потерпевших были пережившие Холокост и родственники жертв.