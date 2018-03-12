В городах России почтили память Олега Табакова

ТАСС, 12 марта. Народного артиста СССР Олега Табакова, скончавшегося на 83-м году жизни в Москве в понедельник, вспоминают во многих городах России. Коллеги актера рассказали ТАСС о событиях, связанных с ним, в Саратове пообещали назвать в честь Табакова Дворец творчества, где артист начинал свой сценический путь.

Петербург: от "Достояния республики" до "Фигаро"

Творческая жизнь многих петербургских актеров была тесно связана с Олегом Табаковым. Эта связь нашла свое отражение и в том, что в 2013 году профессиональное сообщество присудило ему престижную премию "Фигаро", учрежденную в Северной столице в память об Андрее Миронове, с которым Табаков в Петербурге играл в фильме "Достояние республики". Учредитель премии "Фигаро", актер, режиссер и основатель санкт-петербургского театра "Русская антреприза" Рудольф Фурманов о смерти Табакова узнал от народного артиста СССР Олега Басилашвили.

"Мне позвонил Басилашвили, и мы вдвоем просто рыдали. Для меня Табаков - актер огромнейший, отношения у меня с ним были теплые с 1969 года. Тогда я был совсем молодым и пробовал силы в литературе, пописывал сценарии и один сценарий подложил ему, когда они снимались с Андреем Мироновым в "Достоянии республики", потом мы встречались, когда я приезжал к Миронову, а ниже этажом жил Табаков с семьей. Я поднимался к Андрюше и часто на лестнице встречал Табакова, бежавшего на репетицию", - рассказал ТАСС Фурманов.

Худрук "Русской антрепризы" напомнил и о рассказах руководителя московского театра "Сатирикон" Константина Райкина, который говорил, как Табаков, возвращаясь с гастролей, из заграницы привозил своим студентам чемоданы подарков, в которых была и одежда, и различная техника.

"Ни один студент не был без внимания, для меня это важная черта его характера. Когда умер Миронов, он [Олег Табаков] протянул руку Марии Владимировне Мироновой, пригласил ее в "Табакерку". <...> Когда она ко мне приходила в гости, он звонил и говорил: "Рудик, ты ее не задерживай, ей еще репетировать". И в свои почти восемьдесят она репетировала у Олега Павловича, который дал ей возможность вспомнить, что она драматическая актриса", - вспоминает Фурманов.

"Саратовские страдания" по Табакову

Как рассказала ТАСС директор международного теле-, кинофестиваля документальной мелодрамы "Саратовские страдания", президентом которого многие годы был Олег Табаков, Татьяна Зорина, актер активно участвовал в организации фестиваля, проходящем на его родной земле. И хотя Табаков редко приезжал в последние годы на "Саратовские страдания", он активно участвовал, поддерживал, согласовывал гостей и показы с организаторами.

"Пока мы, конечно, в шоке и еще не осознали что произошло. Но первое, что приходит в голову - это провести следующий фестиваль в память об Олеге Табакове", - сказала Зорина.

Глава Саратова Михаил Исаев выразил соболезнования родным и близким Олега Павловича Табакова: "Имя Олега Павловича тесно связано с Саратовом - здесь он родился, учился, понял, что театр - это его жизнь и призвание. Он никогда не забывал о своей малой Родине, помогал талантливой саратовской молодежи, активно участвовал в культурной жизни Саратова. Его кончина - невосполнимая утрата как для Саратова, так и всей страны. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Олега Павловича Табакова, Саратов скорбит вместе с вами", - сказал Исаев.

Ирина Иванцова, директор Дворца творчества и молодежи, в котором Табаков начинал свой творческий путь, сообщила, что возглавляемое ею учреждение могут назвать в честь народного артиста. "Такие инициативы уже были, но они исходили не от нас. Тогда он [Олег Табаков] был жив, поэтому не тактично было начинать такой разговор, ну а сейчас, почему нет", - сказала собеседница агентства.

Иванцова отметила, что в последний раз Табаков посещал Дворец творчества и молодежи в 2016 году, на свой 80-летний юбилей. "Он был большим другом дворца молодежи. Нам безумно жалко. Такого как он, просто нет", - добавила директор учреждения.

"Шумный день" и кот Матроскин

В конце августа 2015 года на 80-летие Олега Табакова в Саратове открыли скульптурную композицию из двух бронзовых фигур - героев Табакова - Олега Савина из фильма "Шумный день" и всеми любимого кота Матроскина. По словам автора композиции скульптора Андрея Щербакова, сам Табаков во время открытия признался, что киногерой больше похож на его сына - Антона.

"Это скорее такая жизненная городская скульптура, и я должен сказать, что она очень полюбилась горожанам, и поскольку его (Табакова) все очень любят здесь в Саратове и к этому памятнику очень много людей приходит, и я слышал, что побывали практически все московские актеры, которые приезжают на гастроли, они обязательно приходят к этому памятнику и фотографируются", - сказал ТАСС Щербаков.

Памятник создавали по фотографиям, фильмам, за работой следили ученики. Во время создания памятника скульптор тесно общался с актером Евгением Мироновым, который помогал передать настроение Табакова. До воплощения было несколько десятком эскизов, около десятка вылепленных эскизов, но в итоге пришли к финальной точке фильма - идущего героя. Место для памятника выбрали не случайное - он расположен рядом с Дворцом пионеров, где когда-то занимался Табаков.

"Он часто сюда приезжал, помогал и Дворцу пионеров, в котором он воспитывался и начинал свой путь. Почему в принципе у нас памятник и появился в этом месте - он стоит как раз около Дворца пионеров и эта дорожка она идет почти от дверей и по диагонали уходит в сторону площади Революции. И по смыслу - это молодой человек, вышедший из этих стен и ушедший в большую жизнь. Идея этого памятника заключалась в том, чтобы дать посыл молодым людям, что нужно смело экспериментировать, брать какие-то высоты, и собственно говоря, по его пути потом и ушли многие саратовские актеры сейчас известные, например, Женя Миронов", - добавляет Щербаков.

Появление кота Матроскина, по словам скульптора, тоже не случайно - это своеобразный намек на разносторонность и талант Табакова.

"Артист по характеру и в жизни"

Художественный руководитель Новосибирского городского драматического театра Сергей Афанасьев сотрудничал с Олегом Табаковым в 2005-2006 годах, когда ставил в Московском художественном театре спектакль "Свадьба Кречинского" по пьесе Александра Сухово-Кобылина. Режиссер вспоминает о Табакове как о тактичном и внимательном руководителе.

"Он вел себя со мной предельно корректно, практически на равных, несмотря на то, что он, конечно, величина мировая. Он был очень внимательным, предупредительным, помогал мне во всем, и даже когда у меня возникли проблемы достаточно критического характера, Олег Павлович занял мою сторону и никоим образом не омрачил моего впечатления от работы в этом театре", - сказал Афанасьев.

"Кроме того, это был великий русский артист. Не только на сцене, не только на экране, он был артистом по характеру и в жизни. Общение с ним приносило эстетическое удовольствие, потому что каждое сказанное им слово можно было записывать, каждая сказанная им фраза звучала как маленькое, сжатое произведение искусства - и актерского, и литературного", - добавил режиссер.