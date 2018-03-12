Российский дизайнер Татьяна Парфенова выразила соболезнования в связи со смертью Живанши

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Всемирно известный французский модельер Юбер де Живанши, скончавшийся в возрасте 91 года, был классиком мировой моды и олицетворял собой целую эпоху, он создавал безупречные вещи с невероятным аристократизмом. Такое мнение выразила в беседе с ТАСС российский дизайнер и основатель собственного модного дома Татьяна Парфенова.

Как сообщили в понедельник агентству AFP в окружении кутюрье, Живанши ушел из жизни в субботу в возрасте 91 года, 10 марта. "Безусловно, это очень большой художник, это законодатель стиля, эпохи. Безумно жаль", - сказала Парфенова.

Среди огромного наследия, которое оставил после себя Живанши, наиболее запоминающимися его творениями модельер назвала те наряды, которые он создал для актрисы Одри Хепберн. "Я была в сентябре на выставке в Лондоне - в (штаб-квартире аукционного дома - прим. ТАСС) Christie's была выставка гардероба Одри Хепберн. Конечно, практически все состояло из вещей Юбера де Живанши. Это безупречные вещи, которые абсолютно отражают все самое лучшее, чистое и идеальное в одежде и середины XX века, и по сей день", - отметила она.

По мнению Парфеновой, созданные им вещи отличала "чистота линий и невероятный аристократизм" и при этом "никакой клоунады, никакой провокации". Именно аристократичность Парфенова выделила в качестве основной черты, отличавшей творчество французского кутюрье. "Он классик мировой моды, безусловно. Настоящий большой художник, который работал такой тонкой, изящной, аристократичной линией", - подчеркнула Парфенова.