Люди несут цветы к МХТ им. Чехова в память об Олеге Табакове

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Поклонники Олега Табакова несут цветы в Московский Художественный театр им. Чехова, который он возглавлял. Люди, пришедшие на отмененный в связи с трауром спектакль, отмечают талант актера и заявляют, что он прожил жизнь не зря.

Зрители и поклонники творчества Табакова со скорбью вспоминают его. "Много посещали его спектакли, любили его очень. Люди нашего возраста [пенсионного - прим.ТАСС] знают его с детства, можно сказать. Вообще это гений. Жалко, что такие люди уходят", - сказала поклонница творчества Табакова Вера Грозман ТАСС. "Это трогает каждого человека, который слышал об этом", - добавила она.

"Очень жаль, что так вышло, это огромная потеря и она невосполнима. Но что делать - такая жизнь, рано или поздно такое случается. Но в любом случае, Олег Павлович очень многое сделал в своей жизни - для людей, для театра. Он прожил свою жизнь не зря", - поделилась посетительница театра и поклонница актера Наталья Калабушкина.

"Наверное, мы не всегда находили время, чтобы посещать его спектакли, чтобы увидеть гения при жизни. Таких современных среди актеров людей нет. Жаль, что не выделяем для этого времени. Соболезнования всей семье, всем родственникам", - сказала поклонница таланта Табакова Юлия Захарова.

Табаков скончался на 83-м году жизни в Москве в понедельник. Прощание пройдет 15 марта в МХТ им. Чехова. В тот же день его похоронят на Новодевичьем кладбище.