Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.03:
$ 56.61
€ 69.8
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Люди несут цветы к МХТ им. Чехова в память об Олеге Табакове

Общество
12 марта, 21:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Прощание с народным артистом СССР пройдет в театре 15 марта, в этот же день его похоронят на Новодевичьем кладбище

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Поклонники Олега Табакова несут цветы в Московский Художественный театр им. Чехова, который он возглавлял. Люди, пришедшие на отмененный в связи с трауром спектакль, отмечают талант актера и заявляют, что он прожил жизнь не зря.

Смотрите также

"Олег Табаков навсегда останется в памяти людей и в истории нашей страны"

Зрители и поклонники творчества Табакова со скорбью вспоминают его. "Много посещали его спектакли, любили его очень. Люди нашего возраста [пенсионного - прим.ТАСС] знают его с детства, можно сказать. Вообще это гений. Жалко, что такие люди уходят", - сказала поклонница творчества Табакова Вера Грозман ТАСС. "Это трогает каждого человека, который слышал об этом", - добавила она.

"Очень жаль, что так вышло, это огромная потеря и она невосполнима. Но что делать - такая жизнь, рано или поздно такое случается. Но в любом случае, Олег Павлович очень многое сделал в своей жизни - для людей, для театра. Он прожил свою жизнь не зря", - поделилась посетительница театра и поклонница актера Наталья Калабушкина.

"Наверное, мы не всегда находили время, чтобы посещать его спектакли, чтобы увидеть гения при жизни. Таких современных среди актеров людей нет. Жаль, что не выделяем для этого времени. Соболезнования всей семье, всем родственникам", - сказала поклонница таланта Табакова Юлия Захарова.

Табаков скончался на 83-м году жизни в Москве в понедельник. Прощание пройдет 15 марта в МХТ им. Чехова. В тот же день его похоронят на Новодевичьем кладбище.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Умер Олег Табаков
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Олега Табакова
2
Умер Олег Табаков
3
Лондон заявил о причастности России к делу Скрипаля
4
США готовы нанести удар по Сирии, если не прекратятся бои под Дамаском
5
Директор "Современника" прокомментировал поведение Михаила Ефремова на гастролях в Самаре
6
Топилин объяснил резкое увеличение зарплат бюджетникам выполнением майских указов
7
Госдеп заявил, что закон не обязывает США вводить санкции против "Северного потока - 2"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама