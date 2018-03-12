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Россия ожидает принятие антинаркотической стратегии ШОС на саммите в Циндао

Общество
12 марта, 22:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Эта стратегия видится замглавы МИД РФ Олегу Сыромолотову в качестве "дорожной карты для сдерживания героиновой экспансии из Афганистана"

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Россия надеется на принятие антинаркотической стратегии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на предстоящем 9-10 июня саммите в городе Циндао. Об этом в понедельник заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов, выступая на встрече высокого уровня Управления ООН по наркотикам и преступности - ШОС, которая прошла в рамках 61-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам в Вене. Текст его выступления опубликован на сайте МИД РФ.

В своем выступлении Сыромолотов отметил, что "на предстоящем 9-10 июня в городе Циндао саммите ШОС ожидается принятие антинаркотической стратегии", которая "видится в качестве дорожной карты для сдерживания героиновой экспансии из Афганистана".

"В силу своей географии ШОС напрямую граничит с Афганистаном, что требует совершенствования имеющегося в распоряжении организации антинаркотического механизма, - указал он. - В свете нынешнего наркобума на афганской территории и усиливающейся взаимосвязи между генерируемыми в этой стране наркодоходами и финансированием терроризма способность ШОС эффективно реагировать на эти вызовы является ключевым фактором обеспечения мира и стабильности в Евразии".

"Мы также выступаем за укрепление антинаркотического сегмента в рамках организации, который со временем стал бы полноценной структурной единицей в рамках Центра ШОС по новым вызовам и угрозам", - подчеркнул он

Сотрудничество с другими механизмами

В своей речи Сыромолотов также акцентировал внимание на том, что ШОС не является закрытой структурой и стремится "к развитию сотрудничества со всеми механизмами, стоящими на страже мира и безопасности". По его словам, развивается взаимодействие по линии ШОС с расположенным в Алма-Ате Центральноазиатским региональным информационным координационным центром по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ), на повестке дня стоит разработка и реализация совместных масштабных проектов по борьбе с наркотрафиком.

Кроме того, дипломат напомнил о возобновлении деятельности рабочей группы "ШОС-Афганистан", в рамках которой ведутся попытки найти "эффективное решение поразивших Афганистан недугов". "Надеемся, что совместными усилиями нам удастся создать эффективный барьер на путях героиновой контрабанды, - подчеркнул замглавы МИД РФ. - Кроме того, мы настроены на то, чтобы государства - члены ШОС активно вносили свой вклад в развитие инициативы "Парижский пакт", которая является уникальным межгосударственным инструментарием антинаркотического профиля".

Сыромолотов также заверил, что на базе соответствующих учебных заведений и впредь будет вестись подготовка антинаркотических кадров для Афганистана, который находится на передовой линии обороны от героиновой агрессии. "Естественно, что накопленный нами опыт и наилучшие практики мы намерены сполна отразить в ходе подготовительного процесса к предстоящему в 2019 году полноформатному обзору хода выполнения политической декларации и плана действий 2009 года, - отметил дипломат. - Наша конечная цель - построение мира, свободного от наркотиков, и мы готовы приложить все наши усилия с тем, чтобы эта цель поскорее стала реальностью".

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Персоны
Сыромолотов, Олег Владимирович
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