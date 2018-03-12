Союз журналистов России крайне обеспокоен угрозами корреспонденту НТВ в Лондоне

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) выразил крайнюю обеспокоенность в связи с поступившими угрозами в адрес российской журналистки телекомпании НТВ в Лондоне Елизаветы Герсон, Союз намерен привлечь внимание британских коллег к ситуации. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении СЖР.

"После инцидента в Солсбери и в связи с начавшийся из-за этого в СМИ Великобритании очередной антироссийской кампанией российские журналисты, работающие в Англии, оказались в крайне напряженной психологической обстановке, которая мешает им выполнять их служебные обязанности, - отмечается в сообщении. - Российские журналисты начали получать письма с угрозами, в том числе с угрозами их здоровью и жизни. Союз журналистов России выражает крайнюю озабоченность происходящим".

В этой связи СЖР намерен в ближайшее время обратиться в Международную федерацию журналистов (МФЖ) и к коллегам из британского союза NUJ (National Union of Journalists), который объединяет журналистов Британии и Ирландии, "с просьбой изучить факты угроз нашим журналистам" и выразить свое отношение к ситуации.

Ранее корреспондент НТВ Елизавета Герсон сообщила ТАСС, что неизвестный угрожал ей за освещение истории с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Аноним написал письмо с предупреждением: "Ты, которая зарабатывает в России пером, умрешь в Британии от меча".

Герсон работает в британском отделении НТВ с 2015 года, а в самом Соединенном королевстве - с 2013 года.