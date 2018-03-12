Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.03:
$ 56.61
€ 69.8
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Союз журналистов России крайне обеспокоен угрозами корреспонденту НТВ в Лондоне

Общество
12 марта, 22:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

СЖР обратиться в Международную федерацию журналистов по поводу инцидента

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) выразил крайнюю обеспокоенность в связи с поступившими угрозами в адрес российской журналистки телекомпании НТВ в Лондоне Елизаветы Герсон, Союз намерен привлечь внимание британских коллег к ситуации. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении СЖР.

"После инцидента в Солсбери и в связи с начавшийся из-за этого в СМИ Великобритании очередной антироссийской кампанией российские журналисты, работающие в Англии, оказались в крайне напряженной психологической обстановке, которая мешает им выполнять их служебные обязанности, - отмечается в сообщении. - Российские журналисты начали получать письма с угрозами, в том числе с угрозами их здоровью и жизни. Союз журналистов России выражает крайнюю озабоченность происходящим".

Смотрите также

НТВ пока не будет принимать меры в связи с угрозами своему корреспонденту в Лондоне

Корреспонденту НТВ в Лондоне угрожали за освещение истории с отравлением Скрипаля

В этой связи СЖР намерен в ближайшее время обратиться в Международную федерацию журналистов (МФЖ) и к коллегам из британского союза NUJ (National Union of Journalists), который объединяет журналистов Британии и Ирландии, "с просьбой изучить факты угроз нашим журналистам" и выразить свое отношение к ситуации.

Ранее корреспондент НТВ Елизавета Герсон сообщила ТАСС, что неизвестный угрожал ей за освещение истории с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Аноним написал письмо с предупреждением: "Ты, которая зарабатывает в России пером, умрешь в Британии от меча".

Герсон работает в британском отделении НТВ с 2015 года, а в самом Соединенном королевстве - с 2013 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Инцидент с экс-полковником ГРУ
Страны
Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Олега Табакова
2
Умер Олег Табаков
3
Лондон заявил о причастности России к делу Скрипаля
4
США готовы нанести удар по Сирии, если не прекратятся бои под Дамаском
5
Директор "Современника" прокомментировал поведение Михаила Ефремова на гастролях в Самаре
6
Топилин объяснил резкое увеличение зарплат бюджетникам выполнением майских указов
7
Госдеп заявил, что закон не обязывает США вводить санкции против "Северного потока - 2"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама