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WSJ: США выдали иностранным студентам на 17% меньше виз, чем годом ранее

Общество
12 марта, 22:59 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 12, марта. /ТАСС

Наиболее значительно сократилось число виз, выданных учащимся из Индии

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НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Число виз, выданных иностранным студентам для обучения в США, в 2017 финансовом году сократилось на 17%. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные Госдепартамента.

В финансовом году, завершившемся 30 сентября, США выдали в общей сложности 393,5 тыс. виз F-1 студентам из-за рубежа, что на 78 тыс. или на 17% меньше, чем в 2016 финансовом году, и почти на 40% меньше, чем в 2015 году. Наиболее значительно - на 28% - сократилось число виз, выданных студентам из Индии. На 24% снизилось число виз для студентов из Китая. В то же время китайские студенты теперь могут подавать на визу сроком на пять лет, а не только на годичную, как прежде.

В целом, по данным The Wall Street Journal, в 2017 финансовом году США выдали 268,5 тыс. виз студентам из стран Азии, 57,4 тыс. - из стран Европы, 27 тыс. - Латинской Америки, 21 тыс. - Африки, 15 тыс. - из Канады и Мексики и 3,2 тыс. - из стран Океании.

Как отметил в интервью газете Джек Элсен, представитель общественной организации Navitas, помогающей иностранным студентам в подборе учебных программ в американских университетах, одна из причин снижения числа студентов, желающих обучаться в США, - рост престижа вузов в других странах. "Конкуренция в сфере образования со стороны других стран усиливается, - сказал Элсен. - Ситуация усугубляется и тем, что у студентов из-за рубежа складывается представление о том, что США не ценят этническое и социокультурное разнообразие".

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