Кадыров: проект реконструкции вокзального комплекса в Грозном "практически готов"

ГРОЗНЫЙ, 12 марта. /ТАСС/. Итоговый проект реконструкции вокзального комплекса в Грозном практически готов к реализации, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Принято решение о масштабной реконструкции вокзального комплекса в Грозном со строительством нового здания. Итоговый проект реконструкции практически готов, в настоящее время идет процесс передислокации вокзальных служб в другое место", - написал глава Чечни на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Строительство нового железнодорожного вокзала в Грозном планируется на территории площадью более 3 тыс. кв. м, расчетная вместимость комплекса - 200 пассажиров. Композиция транспортно-пересадочного узла будет объединена общим навесом, накрывающим здание вокзала и перрон прибытия автобусов.

Ранее, в 2017 году, новый вокзальный комплекс общей площадью 4,5 тыс. кв. м был открыт в Гудермесе. втором по величине городе Чечни. Гудермесский вокзал построили на месте старого аварийного здания, стоимость проекта составила 1 млрд рублей. Трехэтажное здание транспортно-пересадочного узла в Гудермесе предназначено для обслуживания пассажиров дальнего следования и пригородного сообщения по железной дороге и пассажиров местной автостанции.