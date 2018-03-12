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Кадыров: проект реконструкции вокзального комплекса в Грозном "практически готов"

Общество
12 марта, 23:04 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 12, марта. /ТАСС

Площадь нового вокзала составит 3 тыс. кв. м

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ГРОЗНЫЙ, 12 марта. /ТАСС/. Итоговый проект реконструкции вокзального комплекса в Грозном практически готов к реализации, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Принято решение о масштабной реконструкции вокзального комплекса в Грозном со строительством нового здания. Итоговый проект реконструкции практически готов, в настоящее время идет процесс передислокации вокзальных служб в другое место", - написал глава Чечни на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Строительство нового железнодорожного вокзала в Грозном планируется на территории площадью более 3 тыс. кв. м, расчетная вместимость комплекса - 200 пассажиров. Композиция транспортно-пересадочного узла будет объединена общим навесом, накрывающим здание вокзала и перрон прибытия автобусов.

Ранее, в 2017 году, новый вокзальный комплекс общей площадью 4,5 тыс. кв. м был открыт в Гудермесе. втором по величине городе Чечни. Гудермесский вокзал построили на месте старого аварийного здания, стоимость проекта составила 1 млрд рублей. Трехэтажное здание транспортно-пересадочного узла в Гудермесе предназначено для обслуживания пассажиров дальнего следования и пригородного сообщения по железной дороге и пассажиров местной автостанции.

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