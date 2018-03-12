Мексиканцы проявили большой интерес к народному искусству России на ярмарке в Мериде

МЕРИДА /Мексика/, 12 марта. /Спец. корр. ТАСС Иван Валюк/. Павильон с русскими матрешками привлек особое внимание гостей международной книжной ярмарки FILEY-2018, которая проходит в мексиканском городе Мерида. Об этом рассказал корреспонденту ТАСС в понедельник руководитель студии народных ремесел "Гуслица" из подмосковного поселка Давыдово Сергей Коблов.

Россия в этом году стала почетным гостем культурного форума, который проходит в столице штата Юкатан уже в седьмой раз.

"Не ожидал такого фееричного приема, мы рады интересу, проявленному к российской делегации, и, в частности, к нашему стенду, - сказал Коблов. - Такого количества людей я не видел нигде, ни на одном фестивале, а ведь мы участвуем в них на протяжении 15 лет".

Мексиканцы охотно покупают наборы для самостоятельного раскрашивания игрушек, а также учатся расписывать их под руководством сотрудников "Гуслицы". По словам Коблова, в первый день работы ярмарки стенд с наборами был самым популярным.

"Когда ты расписываешь матрешку сам, то вкладываешь в этот процесс свой характер, проявляешь свое творческое начало, - сказала ТАСС участница мастер-класса по имени Мари-Исабель. - Я самостоятельно раскрасила три игрушки и обязательно повторю этот опыт, матрешка -замечательное украшение для дома".

Павильоны российской делегации, где проходят лекции и фотовыставки, пользуются популярностью у гостей ярмарки. С большим успехом в Мериде проходят концерты народного ансамбля "Гренада", который представляет здесь народные танцы и песни России.