Патриарх Кирилл назвал Табакова хранителем традиций российской артистистической школы

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Патриарх Кирилл назвал Олега Табакова продолжателем и хранителем традиций российского актерского таланта, сообщили понедельник в Московской патриархии.

"Патриарх Кирилл с печалью воспринял известие о кончине выдающегося деятеля искусств Олега Павловича Табакова. Предстоятель Русской Церкви отмечает, что почивший был продолжателем и хранителем лучших традиций отечественной артистической школы", - привел слова предстоятеля РПЦ его пресс-секретарь, священник Александр Волков.

Патриарх выразил соболезнования родным и близким Табакова. "Милосердный Господь да вселит новопреставленного раба своего Олега во обителях небесных, простив ему согрешения вольные и невольные, и дарует утешение всем скорбящим о его кончине", - добавил он.

Художественный руководитель МХТ им Чехова, народный артист СССР Олег Табаков скончался в Москве 12 марта на 83-м году жизни после продолжительной болезни.