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Патриарх Кирилл назвал Табакова хранителем традиций российской артистистической школы

Общество
12 марта, 23:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Народный артист СССР скончался в Москве на 83-м году жизни

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Патриарх Кирилл назвал Олега Табакова продолжателем и хранителем традиций российского актерского таланта, сообщили понедельник в Московской патриархии.

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"Патриарх Кирилл с печалью воспринял известие о кончине выдающегося деятеля искусств Олега Павловича Табакова. Предстоятель Русской Церкви отмечает, что почивший был продолжателем и хранителем лучших традиций отечественной артистической школы", - привел слова предстоятеля РПЦ его пресс-секретарь, священник Александр Волков.

Патриарх выразил соболезнования родным и близким Табакова. "Милосердный Господь да вселит новопреставленного раба своего Олега во обителях небесных, простив ему согрешения вольные и невольные, и дарует утешение всем скорбящим о его кончине", - добавил он.

Художественный руководитель МХТ им Чехова, народный артист СССР Олег Табаков скончался в Москве 12 марта на 83-м году жизни после продолжительной болезни.

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