Папа Римский отмечает пятилетие понтификата

ВАТИКАН, 13 марта. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Новым предстоятелем Римско-католической церкви ровно пять лет назад на конклаве в Сикстинской капелле Апостольского дворца был избран аргентинский кардинал Хорхе Марио Бергольо, впервые в истории папства взявший имя Франциск. Он занял престол Святого Петра не после кончины, но после отречения своего предшественника Бенедикта XVI (в миру Йозефа Ратцингера).

Франциск стал первым понтификом - членом ордена иезуитов, а также первым Папой из Нового Света. Интронизация состоялась 19 марта 2013 года. Девизом для своего герба он избрал строку из Евангелия от Матфея "Miserando atque eligendo" ("Милосердно помилован и избран"). Восшествие Франциска на папский престол, по мнению многих наблюдателей, положило начало важным реформам в Римско-католической церкви.

Восхождение аргентинского иезуита

Будущий первосвященник родился в Буэнос-Айресе 17 декабря 1936 года в семье итальянского эмигранта, железнодорожного рабочего, выходца из Пьемонта. Хорхе, младший из пяти детей, вначале получил диплом химика-технолога. Журналистам папского пресс-пула он рассказывал, что задолго до начала церковной карьеры работал вышибалой в ночном клубе аргентинской столицы, а также уборщиком и лаборантом.

Бергольо вступил в орден иезуитов 60 лет назад - 11 марта 1958 года. Дальнейшее образование Бергольо получал в Чили, где изучал гуманитарные науки. Затем будущий Папа Римский постигал философию в семинарии Святого Иосифа в Буэнос-Айресе.

13 декабря 1969 года он рукоположен в священники, в 1980 году назначен ректором своей альма-матер, семинарии Св. Иосифа. Затем Бергольо защитил докторскую диссертацию в Германии и вернулся на родину как исповедник и руководитель Кордовской архиепископии. Дальнейшее служение привело Бергольо на кафедру столичного архиепископа.

За этим последовало решение папы Иоанна Павла II на консистории 21 февраля 2001 года возвести его в ранг кардинала. Биографы единодушно указывают, что кардинал Бергольо отличался "личной скромностью, доктринальным консерватизмом и преданностью делу социальной справедливости".

Скромность будущего понтифика

Будущий Папа Римский всегда вел простой образ жизни: обитал в небольшой квартире, мало напоминавшей дворец архиепископа, отказался от персонального лимузина с водителем в пользу общественного транспорта и даже сам готовил себе пиццу. Не изменил он этим привычкам и в Ватикане, где предпочел папским апартаментам в Апостольском дворце номер в ватиканской гостинице для кардиналов "Святая Марфа". Дворец понтифик использует только для представительских целей.

После кончины Иоанна Павла II Бергольо был вызван в Ватикан для участия в конклаве 2005 года как кардинал-выборщик. Как известно, тогда Папой Римским избрали Йозефа Ратцингера, но некоторые источники утверждают, что Бергольо был тогда главным соперником немецкого кардинала и получил порядка 40 голосов в третьем туре голосования. Кардинал Бергольо участвовал в похоронах Иоанна Павла II и действовал как регент вместе с Коллегией кардиналов, управляя папским престолом и всей церковью в период междуцарствия (Sede Vacante).

После восьми лет понтификата Бенедикта XVI, 13 марта 2013 года, Бергольо избрали 266-м главой Римско-католической церкви. 19 августа 2014 года Франциск признался журналистам, что он, как и его предшественник, может отречься от престола по весомым причинам, например, из-за проблем со здоровьем. В одном из редких интервью 81-летний Бергольо отводил себе "лет пять".

Реформы Франциска

Ватиканисты подводят итоги пяти лет его правления, подчеркивая нововведения Франциска. В 2015 году под его руководством была проведена реформа, упрощающая процесс признания брака недействительным. Он также допустил возвращение к церковным таинствам разведенных и разрешил отпускать грех аборта при глубоком раскаянии в содеянном женщины и врача.

Франциск придерживается всех основных вековых устоев церкви: в отношении женщин, которые не могут быть священниками, целибата (обета безбрачия католических священников) и традиционности брака. Он решительно выступил против разрешающего однополые браки законодательства, введенного в 2010 году правительством Аргентины.

Он настаивал на том, что усыновление однополыми парами является одной из форм дискриминации детей. При этом Франциску принадлежит публичное заявление: "Если человек гей и обладает доброй волей и стремится к Богу, кто я такой, чтобы судить его?".

Франциск высказывает поддержку социальным программам и публично выражает сомнения в справедливости свободной рыночной политики. В рамках обещанных реформ управления и борьбы с коррупцией в начале октября 2013 года ватиканский банк Институт религиозных дел опубликовал первый годовой отчет за всю свою историю. В 2014 году по указу понтифика в рамках борьбы с коррупцией сменили руководство банка. В ватиканских кругах утверждают, что Франциск, провозгласивший, что "у Святого Петра не было банка", всерьез раздумывал над тем, чтобы вовсе устранить финансовый институт Святого престола.

Историческая встреча

Именно на понтификат Хорхе Марио Бергольо пришлась состоявшаяся два года назад историческая встреча в Гаване с патриархом Московским и всея Руси Кириллом 12 февраля 2016 года. Предстоятели троекратно расцеловались и неоднократно назвали друг друга "братьями". По итогам встречи была подписана совместная декларация из 30 пунктов. По данным источников в Ватикане, на подготовку и согласование этой встречи потребовалось два года. Показательным наблюдатели называют и то, что ее организация при предшественниках Франциска была невозможна.

Нынешний понтифик не раз заявлял, что придает большое значение развитию отношений между Римско-католической и Русской православной церквями. В беседе с корреспондентом ТАСС во время прошлогодней поездки в португальскую Фатиму (12 мая 2017 года) Папа Франциск высказался так: "Я верю в Россию!"

Паломничества по миру

Папа возвращался на родной латиноамериканский континент несколько раз, он продолжает традицию папских паломничеств по миру. За прошедшие пять лет он совершил 22 пастырских визита за пределы Италии, посетив 30 иностранных государств. В этом списке Бразилия, Израиль, Иордания и Палестина, Южная Корея, Албания, Франция, Турция, Шри-Ланка и Филиппины, Босния и Герцеговина, Эквадор, Боливия и Парагвай, Куба, США, Центральноафриканская Республика, Кения и Уганда, вновь Куба, Мексика, о. Лесбос (Греция), Армения (под девизом "Визит в первую христианскую страну"), Польша, Грузия и Азербайджан, Швеция (к 500-летию Реформации), Египет, Португалия, Колумбия, Мьянма и Бангладеш, Чили и Перу.

Уже объявлены даты поездок в 2018 году: в июне он отправится в Швейцарию по случаю 70-летия Всемирного совета церквей, в конце лета в Ирландию и в сентябре в страны Балтии (Литву, Латвию, Эстонию).

Преемственность понтификатов

В отличие от своего предшественника Ратцингера, видного богослова и знатока музыки, Папа Франциск не устраивает концертов в Ватикане и пока опубликовал только две энциклики, причем первая из них (Lumen Fidei, Свет веры, 2013) написана совместно с Бенедиктом XVI. Вторая (Laudato si', Хвала тебе, 2015) посвящена проблемам экологии и защиты окружающей среды, одной из важных тем понтификата Бергольо.

Накануне пятилетнего юбилея избрания Франциска служба печати Святого престола обнародовала личное письмо Ратцингера своему преемнику, в котором почетный Папа на покое подчеркивает "продолжение линии". Бенедикт отрицает, что Франциск - практичен, но лишен глубокой теологической и философской подготовки, а сам он "теоретик теологии, мало что понимающий о жизни христианина сегодня". "Папа Франциск - человек высочайшей философской и теологической подготовки, что помогает поддерживать преемственность двух наших понтификатов, несмотря на всю видимую разницу в стиле и личном темпераменте", - написал Бенедикт XVI.

Остается добавить, что Франциск - один из самых популярных понтификов, который сумел вернуть в лоно Церкви молодое поколение. О нем уже снято несколько фильмов и написаны десятки книг.