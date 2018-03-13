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Университет Юкатана в Мексике выразил желание развивать сотрудничество с вузами России

Общество
13 марта, 3:32 UTC+3 МЕРИДА корр. ТАСС, Иван Валюк

По словам ректора UADY Хосе де Хесуса Вильямса, в университете международному взаимодействию уделяется особое внимание

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МЕРИДА /Мексика/, 13 марта. /Спец. корр. ТАСС Иван Валюк/. Автономный университет Юкатана (UADY) заинтересован в развитии сотрудничества с российскими высшими учебными заведениями. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил ректор UADY Хосе де Хесус Вильямс, который принимает участие в работе международной книжной ярмарки FILEY-2018 в столице штата Юкатан, городе Мерида. Почетным гостем ярмарки в этот раз стала Россия.

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"Да, конечно, наши двери открыты", - сказал де Хесус Вильямс, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, в UADY международному взаимодействию уделяется особое внимание. "Мы считаем очень важными связи, которые мы должны создавать с вузами в мире и, в частности, в России", - добавил ректор.

UADY - крупнейший и один из самых престижных университетов на юго-востоке Мексики. В настоящее время обучение по различным программам бакалавриата и магистратуры в нем проходят более 20 тысяч человек

В минувшее воскресенье де Хесус Вильямс присутствовал на открытии в Мериде памятника выдающемуся ученому Юрию Кнорозову, который смог дешифровать письменность древних майя. "Кнорозов - это человек, который оставил след в культуре майя, он смог расшифровать кодексы майя, узнать их содержание, и это часть нашей культуры. Все, что с ней связано, очень важно для нас, - отметил ректор UADY. - И это [открытие памятника] - признание великого человека, оно имеет большое значение".

С 2010 года в штате Юкатан действует подразделение Мезоамериканского центра РГГУ им Кнорозова.

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