Приморью нужны 38,4 млрд рублей на реализацию демографической дорожной карты

ВЛАДИВОСТОК, 13 марта. /ТАСС/. Почти 38,4 млрд рублей понадобится Приморью, чтобы осуществить план по реализации концепции демографической политики Дальнего Востока до 2025 года. Подготовленный план представят в конце марта на Сахалине на IV Всероссийской конференции демографического развития Дальнего Востока, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Приморья.

"План включает мероприятия, направленные на повышение рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни, снижение смертности, здоровьесбережение, сокращение миграционного оттока, привлечение квалифицированных специалистов из других субъектов России, содействие переселению соотечественников, закрепление населения на территории края, пропаганду семейных ценностей. <...> По предварительной оценке, на реализацию плана мероприятий в 2017 - 2025 годах потребуется почти 38,4 млрд рублей из различных источников финансирования", - сказали в пресс-службе.

Региональный план мероприятий проходит процедуру согласования. Также власти Приморья предлагают включить некоторые проекты, разработанные в крае, в национальный сборник лучших практик по улучшению демографической ситуации. В их число вошли программы по снижению смертности и поддержки института семьи, а также проект "Профессиональное образование", помогающий получить необходимые навыки соотечественникам, переселяющимся в регион.

В целом, по данным администрации, демографическая ситуация в Приморском крае остается сложной. За 2017 год численность населения сократилась на 11 тыс. человек и на 1 января составила 1,912 млн человек. Одной из причин убыли населения является миграционный отток, второй называют естественное сокращение населения за счет превышения смертности над рождаемостью.

Всероссийская конференция "Демографическое развитие Дальнего Востока" состоится в Южно-Сахалинске 27-28 марта. Все регионы Дальневосточного федерального округа представят утвержденные дорожные карты демографического развития, разработанные в рамках концепции демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года.