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В поселке Забайкальск предложили создать российско-китайскую больницу

Общество
13 марта, 6:19 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 13, марта. /ТАСС

Поселок с населением свыше 13 тыс. человек является для китайских туристов одним из наиболее популярных мест в регионе

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ЧИТА, 13 марта. /ТАСС/. Власти Забайкальского края на переговорах с руководством города Маньчжурия (КНР) предложили создать российско-китайскую больницу в приграничном поселке Забайкальск, сообщила пресс-служба краевого минздрава.

"В 2015 году была создана российско-китайская больница в Маньчжурии. В ней уже оказана своевременная помощь не одному десятку туристов. Российские участники встречи предложили создать подобное учреждение на базе Центральной районной больницы в Забайкальске", - сказали в министерстве.

По словам первого заместителя министра здравоохранения края Ивана Шовдры, китайские коллеги пообещали передать предложение правительству автономного района Внутренняя Монголия (КНР), в состав которого входит Маньчжурия.

В региональном минздраве добавили, что участники встречи также обсудили вопросы оказания скорой медицинской помощи, экстренной транспортировки пациентов, хранения и запасов банка крови и ее компонентов, медицинского оборудования. Отдельно обсуждалось участие китайских медиков в общесибирском форуме, посвященном реабилитации и медицинскому туризму, который пройдет в Чите в начале апреля.

Поселок Забайкальск находится возле российско-китайской границы. В Забайкальске находится крупнейший пограничный переход между РФ и КНР, который объединяет железнодорожный и автомобильный пункты пропуска. Поселок с населением свыше 13 тыс. человек является для китайских туристов одним из наиболее популярных мест в Забайкалье.

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