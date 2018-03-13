ABC: Пентагон рассекретил видеозапись НЛО, сделанную с борта самолета ВМС США

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Видеозапись неопознанного летающего объекта, сделанную пилотом ВМС США в 2015 году над тихоокеанским побережьем, продемонстрировала в понедельник телекомпания ABC. На ней видна небольшая белая точка нечетких очертаний, которую аппаратура самолета фиксировала на протяжении нескольких секунд.

За кадром слышен голос пилота: "Ну и ну, что бы это могло быть? Только посмотрите на этот летящий объект!" В репортаже не указывалось, на какой высоте наблюдалось НЛО и на каком расстоянии этот объект находился от самолета ВМС США.

"Wow, what is that, man?" Newly-released DoD video purportedly shows Navy pilot's encounter with UFO. https://t.co/ZvZpUZBNVu pic.twitter.com/8Qqdsw1vFl — ABC News (@ABC) 12 March 2018

Как сообщила телекомпания, видеозапись была рассекречена министерством обороны США и предоставлена частной исследовательской организации Stars Academy of Arts and Science (TTSA), которую возглавляет бывший сотрудник NASA и министерства обороны США Хэл Пэтофф и бывший сотрудник ЦРУ Джеймс Сэмивэн.

Как сообщил представитель этой организации, "на видеозаписи, сделанной военнослужащими министерства обороны США, запечатлен полет неопознанного летающего объекта на высокой скорости и на небольшой высоте".

Ранее, напомнила телекомпания ABC, Пентагон снял гриф секретности еще с двух видеозаписей встреч самолетов ВМС США с неопознанными летающими объектами. Представитель минобороны США не стал комментировать корреспонденту ABC этот последний по времени рассекреченный видеосюжет, однако отметил, что вплоть до 2012 года правительственные ведомства США расследовали сообщения о наблюдениях НЛО.

"Программа идентификации перспективных угроз авиации (The Advanced Aviation Threat Identification Program) была прекращена примерно в 2012 году, - сообщил он. - Было принято решение, что существуют другие, более приоритетные вопросы, на которые следует выделять средства, и в интересах министерства обороны произвести соответствующие изменения. Министерство обороны США серьезно относится ко всем угрозам, в том числе потенциальным в отношении военнослужащих и боевой техники, а также в отношении выполняемых задач и принимает меры в тех случаях, когда появляется заслуживающая доверия информация".

После появления новой видеозаписи, отметила телекомпания, усилились призывы продолжить изучение загадочных летающих объектов.