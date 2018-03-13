Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.03:
$ 56.61
€ 69.8
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ABC: Пентагон рассекретил видеозапись НЛО, сделанную с борта самолета ВМС США

Общество
13 марта, 8:15 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

Видеозапись была сделана в 2015 году над тихоокеанским побережьем

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Видеозапись неопознанного летающего объекта, сделанную пилотом ВМС США в 2015 году над тихоокеанским побережьем, продемонстрировала в понедельник телекомпания ABC. На ней видна небольшая белая точка нечетких очертаний, которую аппаратура самолета фиксировала на протяжении нескольких секунд.

За кадром слышен голос пилота: "Ну и ну, что бы это могло быть? Только посмотрите на этот летящий объект!" В репортаже не указывалось, на какой высоте наблюдалось НЛО и на каком расстоянии этот объект находился от самолета ВМС США.

Как сообщила телекомпания, видеозапись была рассекречена министерством обороны США и предоставлена частной исследовательской организации Stars Academy of Arts and Science (TTSA), которую возглавляет бывший сотрудник NASA и министерства обороны США Хэл Пэтофф и бывший сотрудник ЦРУ Джеймс Сэмивэн.

Как сообщил представитель этой организации, "на видеозаписи, сделанной военнослужащими министерства обороны США, запечатлен полет неопознанного летающего объекта на высокой скорости и на небольшой высоте".

Ранее, напомнила телекомпания ABC, Пентагон снял гриф секретности еще с двух видеозаписей встреч самолетов ВМС США с неопознанными летающими объектами. Представитель минобороны США не стал комментировать корреспонденту ABC этот последний по времени рассекреченный видеосюжет, однако отметил, что вплоть до 2012 года правительственные ведомства США расследовали сообщения о наблюдениях НЛО.

"Программа идентификации перспективных угроз авиации (The Advanced Aviation Threat Identification Program) была прекращена примерно в 2012 году, - сообщил он. - Было принято решение, что существуют другие, более приоритетные вопросы, на которые следует выделять средства, и в интересах министерства обороны произвести соответствующие изменения. Министерство обороны США серьезно относится ко всем угрозам, в том числе потенциальным в отношении военнослужащих и боевой техники, а также в отношении выполняемых задач и принимает меры в тех случаях, когда появляется заслуживающая доверия информация".

После появления новой видеозаписи, отметила телекомпания, усилились призывы продолжить изучение загадочных летающих объектов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ставка на ужесточение, или зачем британский премьер грозит Москве
2
Биография Олега Табакова
3
Директор "Современника" прокомментировал поведение Михаила Ефремова на гастролях в Самаре
4
Глава дипломатии ЕС и премьер-министр Украины обсудили ситуацию в Донбассе и ход реформ
5
Удивление, огорчение и восторг китайских туристов в Москве
6
США готовы нанести удар по Сирии, если не прекратятся бои под Дамаском
7
Умер Олег Табаков
Темы дня
Новости партнеров
Реклама