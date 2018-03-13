Единую информационную систему в здравоохранении ЕАО завершат через 1-2 месяца

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Создание единой региональной информационной системы в сфере здравоохранения в Еврейской АО планируют завершить в ближайшие 1-2 месяца. Об этом сообщила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во вторник после посещения Смидовичской районной больницы в области.

"Сейчас рабочие места врачей даже в районных больницах - они компьютеризированы, и в регистратуре тоже ведется электронный учет пациентов. Но, вместе с тем, мощного сервера, единого с защищенными каналами, который бы позволил создать единую систему региональную, пока еще в Еврейской автономной области не создали. И мы планируем это сделать в ближайшие месяц-два. В этом году эта работа должна быть проведена, в настоящие время мне руководство региона подтвердило, что активно этим занимается", - сказала Скворцова.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства Еврейской АО, единая информационная система в области есть, но функционирует не в полном объеме.

Министр здравоохранения во вторник находится с рабочим визитом в Еврейской АО. На месте она осмотрела детское отделение Смидовичской районной больницы, а также отделение гинекологии, новую лабораторию, оборудование для которой закупили на средства больницы в 2017 году.

"За последний год немножко обновился парк оборудования. Скажем, закуплена хорошая лаборатория со специализированным биохимическим прибором, закуплена эндокоспическая стойка <...>, ну и ряд других новшеств. Вместе с тем, конечно, обращает на себя внимание объем накопившихся за последние десятилетия проблем, поэтому, в целом, необходимо конечно всю медицинскую инфраструктуру освежить, и это требует дополнительных финансовых затрат. Чтобы можно было и отремонтировать здание, и дополнительно обновить операционные, процедурные кабинеты, закупить новый ультразвук", - резюмировала Скворцова.