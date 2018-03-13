Общественные наблюдатели проконтролируют каждый избирательный участок в ПФО

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Беспрецедентное количество общественных наблюдателей ожидают на предстоящих выборах президента России в регионах Приволжского федерального округа (ПФО). Как сообщают корреспонденты ТАСС, во всех регионах округа в день выборов на каждый избирательный участок придется минимум по одному общественному наблюдателю.

Прежде наблюдателями на выборах были, как правило, лишь представители партий, кандидатов, а также средств массовой информации. Федеральный закон, принятый в прошлом году, позволил направлять на выборы наблюдателей от Общественной палаты России и региональных палат.

Возможность стать наблюдателем и проследить за чистотой избирательного процесса вызвала у людей огромный интерес. Как сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства Удмуртии, в республике в день выборов будет работать "беспрецедентное количество наблюдателей" - более 5 тыс. человек. По данным Общественной палаты Нижегородской области, на избирательных участках региона будут работать свыше 2 тыс. наблюдателей, то есть на каждом участке сможет присутствовать по одному наблюдателю или по два на крупных участках. По два общественных наблюдателя ожидают на избирательных участках в Ульяновской области и других регионах.

Однако точное число наблюдателей на предстоящих выборах известно пока не везде. Так, по словам заместителя председателя избирательной комиссии Пензенской области Алексея Климухина, общее число наблюдателей на выборах президента в регионе узнают только в день голосования. "Если на выборах в Законодательное собрание региона закон требовал предварительного представления списка наблюдателей в избирательную комиссию, и мы могли знать, сколько их и от кого они, то закон о выборах президента эту норму не содержит. Поэтому количество наблюдателей может быть ясно только в течение дня голосования", - рассказал ТАСС Климухин.

Тяжело в учении, легко на выборах

Чтобы стать наблюдателем, необходимо пройти специальное обучение. В Самарской области сначала обучили координаторов, теперь они, в свою очередь, обучают будущих наблюдателей, проводят семинары и даже устраивают ролевые игры по различным возможным ситуациям на избирательных участках, рассказала ТАСС специалист Общественной палаты региона Тамара Крушинина.

Председатель Общественной палаты Башкирии Ольга Панчихина сообщила журналистам, что работу по привлечению наблюдателей на выборы президента РФ начали с декабря прошлого года. "Удалось привлечь в ряды общественных наблюдателей более чем 10 тыс. жителей республики, которые прошли активную подготовку в рамках обучения, получили все необходимые методические рекомендации и консультации", - отметила она.

По данным избиркома Пермского края, на сегодняшний день в регионе уже обучили более 2 тыс. наблюдателей. "Обучение продолжается, территориальные избирательные комиссии выезжают и проводят занятия, выдают методические материалы", - рассказали в избиркоме.

В программу обучения, как пояснили в избиркоме, включили актуальные для работы на выборах вопросы: права и обязанности участников избирательного процесса, ход дня голосования, как проходит подсчет голосов и подведение итогов выборов.

В Нижегородской области завершающие подготовительные мероприятия перед выборами президента РФ прошли 28 февраля, наблюдатели получили памятки по поведению в ходе голосования. Всего Общественная палата области подписала более ста соглашений с общественными организациями неполитического характера, члены которых будут контролировать ход голосования.

Для 22-летнего Андрея Глухова, который учится на пятом курсе Пензенского госуниверситета, это уже пятая избирательная кампания, в которой он участвует в качестве наблюдателя. "Первый опыт наблюдателя я получил на выборах в Пензенскую государственную думу в 2014 году. Тогда как раз шла мобилизация корпуса наблюдателей, и я хотел поучаствовать в этом процессе. Привлекло меня, в первую очередь, то, что от работы наблюдателя зависит прозрачность процесса голосования и подсчета голосов, а значит и результат на каждом конкретном избирательном участке", - рассказал ТАСС Глухов.

Студентка пятого курса Института права, социального управления и безопасности Удмуртского госуниверситета Алена Костянко в этом году будет наблюдателем на выборах уже в третий раз. Опыт работы в корпусе наблюдателей у нее с 2014 года.

"Интерес к подобной работе у меня, прежде всего, потому, что на участках можно следить на реальной гонкой кандидатов. Я была на выборах главы Удмуртии в 2017 году, и тогда же в республике выбирали депутатов. И было очень интересно, как на одном участке выигрывал один кандидат, а на другом - другой и разница была всего в пару процентов. Такая гонка, и интересно узнать, кто же победит", - рассказала она. По словам Костянко, возможность приобщиться к общественному контролю в статусе наблюдателя позволила видеть всю процедуру голосования изнутри.

"Я увидела всю процедуру, что действительно все урны были пустые, и вечером не было вбросов, и никто ничего не дописывает, как в интернете среди молодёжи ходят слухи, что все комиссии все бюллетени гасят, и все голоса подсчитывают при мне, и что никаких нарушений не было", - поделилась она впечатлениями от работы. Костенко отметила, что участие в пуле наблюдателей повышает доверие к выборам, и она сама хочет идти голосовать, потому что она уверена в том, что ее голос имеет значение.

Международные наблюдатели

Следить за чистотой выборов будут и международные наблюдатели. Как сообщили ТАСС в избиркоме Оренбургской области, в регион прибыли два долгосрочных наблюдателя миссии ОБСЕ. Готтфрид Брамэ из Германии и Габриэль Чекуоле из Литвы, представляющие Бюро по демократическим институтам и правам человека при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) займутся наблюдением за ходом подготовки и проведения выборов, работой избирательных комиссий и организацией дня голосования.

Помимо региональных общественников, иностранные наблюдатели уже работают и в Нижегородской области. "У нас есть два иностранных наблюдателя, которые уже находятся в Нижегородской области, мы провели рабочую встречу, они уже посетили наши обучающие мероприятия с территориальными избирательными комиссиями, ряд территориальных и участковых избирательных комиссий. Это международные наблюдатели ОБСЕ. Один представитель из Армении, другой - Франции", - рассказала ТАСС председатель избиркома региона Оксана Кислицына.

По ее словам, иностранных наблюдателей интересует состав избирательной комиссии региона, полномочиями, как формируются ТИКи, как проходит обучение сотрудников ТИКов. "Они приехали на месяц, будут здесь до 26 марта, это так называемые долгосрочные международные наблюдатели. А будут еще краткосрочные, которые за неделю до дня голосования приедут в область, их будет около трех групп, по два человека", - добавила она. Также с 12 марта в Нижегородской области наблюдение за выборами в составе миссии наблюдателей от СНГ начали осуществлять граждане Белоруссии.

Прибытие наблюдателей миссии ОБСЕ из Дании, Польши и Белоруссии планируется и в Татарстане, сообщили ТАСС в пресс-службе ЦИК по республике.

Из первых уст

В день выборов в Башкирии откроют общественный пресс-центр, где "можно из первых уст услышать, как проходят выборы", сообщили ТАСС в Общественной палате республики. Данные о явке и ходе голосования в республике будут озвучиваться в режиме прямой трансляции из республиканского центризбиркома. "Каждый час политологи будут комментировать ход голосования, разбирать поступающие жалобы, явку и другие элементы электорального процесса. Деятельность пресс-центра позволит держать общественность в курсе всех актуальных событий избирательного дня", - уверены его организаторы из Общественной палаты республики.

В Саратовской области, в свою очередь, планируют создать специальный ситуационный центр, в котором в день выборов будут проводить брифинги. Об этом ТАСС рассказал председатель общественной палаты региона Александр Ландо.

"Также там будет расположен огромный экран, мы будем подключать участки, смотреть и общаться по процессу голосования. Будет работать мониторинговая группа, которая будет отслеживать всю информацию из СМИ и от наблюдателей. Я уверен, что все это в целом обеспечит прозрачность и честность выборов", - резюмировал Ландо.