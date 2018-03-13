Митрополит Иларион: РПЦ считает важным участие в выборах

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Русская православная церковь, объединяя людей разных политических взглядов, считает важным, чтобы каждый житель России принял участие в выборах президента России 18 марта 2018 года. Об этом сказал в интервью японским СМИ глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион, передает во вторник служба коммуникации ОВЦС.

"Патриарх, а также иерархи и священнослужители нашей Церкви говорят о важности участия в выборах, поскольку каждый житель страны призывается Церковью занять активную гражданскую позицию и не быть безразличным к судьбе своего Отечества. Ведь всеобщее голосование является одним из действенных инструментов, благодаря которому каждый из нас может внести свою лепту в формирование будущего своей страны, сохранение нравственного климата в обществе, исторического, духовного и культурного наследия", - сказал митрополит.

"Русская православная церковь, призывая граждан быть политически активными, не участвует в предвыборной агитации, не призывает людей голосовать за того или иного кандидата", - подчеркнул он. По словам митрополита, Церковь "будучи политически нейтральной, объединяет в себе людей самых разных политических убеждений". "Духовные ценности и нравственные идеалы, хранимые и возвещаемые Церковью, выше политических предпочтений, социальных и имущественных различий между людьми", - заключил владыка Иларион.

Митрополит Иларион также считает, что стабильность в политической жизни не должна означать застоя и прекращения развития государства.

"Стабильность [в политическом курсе страны] не означает застой, когда прекращается всякое социальное и правовое развитие государства, ослабевает мысль и творчество. Стабильность - это планомерное развитие страны, когда государство успешно решает текущие внутренние и внешние проблемы, стремится обеспечить достойную жизнь своих граждан, а люди имеют возможность безбедного существования, личного всестороннего развития", - сказал митрополит.

Он пояснил, что Церковь всегда приветствует такой курс развития, "который был бы направлен на созидание крепкого государства, устойчивого справедливого общества, в котором ценится человеческая жизнь, создаются все необходимые условия для творческого и интеллектуального развития человека, поддерживаются семьи, в том числе многодетные, люди с ограниченными возможностями, пенсионеры и другие слабозащищенные категории населения".

Митрополит напомнил, что Россия в XX веке пережила революцию, память о которой для большинства верующих "сопряжена с воспоминанием о гибели и страданиях миллионов невинных людей, среди которых были священники, ученые, врачи, представители самых разных слоев общества".

"Наши современники и в России, и за ее пределами не должны забывать горького исторического опыта, когда под предлогом борьбы за счастье и справедливость было уничтожено огромное число людей, разрушены семьи, поломаны человеческие судьбы. Революция как страшное разрушительное зло во все времена грозит колоссальными потрясениями, огромными человеческими жертвами. Об этом хорошо бы помнить тем современным политикам, которые в пылу борьбы за власть и влияние готовы прибегнуть к провоцированию насилия и разделений", - заключил митрополит Иларион.