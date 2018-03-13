Новую школу построят в поселке на севере Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 13 марта. /ТАСС/. Новую школу построят к концу 2018 года в отдаленном поселке Эконда в Эвенкийском районе Красноярского края. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального министерства образования.

"В поселке Эконда Эвенкийского муниципального района будет построена новая малокомплектная школа на 30 мест. Учебное заведение, рассчитанное на учеников начальных классов, планируют сдать в эксплуатацию к концу 2018 года. На строительство школы из краевого бюджета муниципалитет получил более 98 млн рублей", - сообщило ведомство.

Долгое время школа в поселке находилась в аварийном здании, год назад учащихся перевели из этого здания в Центр развития образования. Сейчас завершили доставку термостойких строительных материалов в поселок - они завозились авиатранспортом. Подрядчик приступил к строительству школы, несмотря на морозы в минус 45 градусов.

Поселок Эконда находится на реке Вилюй, в нем проживает около 270 человек, большинство из них - эвенки. Поселок находится в 200 км северо-восточнее районного центра - Туры, неподалеку от границы Эвенкии и Якутии. Поселок образован в 1947 году.