Ростовский избирком запустил проект со стикерами в Telegram для привлечения молодежи

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 марта. /ТАСС/. Избирательная комиссия Ростовской области запустила проект для впервые голосующих избирателей, в рамках которого появились стикеры для приложения Telegram, чтобы таким образом информировать о выборах молодежь. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального избиркома.

"Запущен проект для впервые голосующих избирателей в Ростовской области, разработанный при участии областного избиркома. Одним из направлений проекта стали стикеры для приложения Telegram. Все их можно скачать по активной ссылке на сайте. Победителем контракта стал индивидуальный предприниматель Могилевский", - пояснили в пресс-службе.

По данным областного избиркома, стикеры являются дополнительным мотиватором для молодых людей прийти на избирательные участки. Всего в наборе 8 стикеров. На них изобразили молодого человек, который гордится тем, что впервые идет на выборы.

Как сообщалось в январе, начальная цена контракта на создание стикеров была 2,6 млн рублей.

Также областной избирком проводит марафон - соревнование для молодых избирателей региона. Для этого нужно пройти тест-викторину, квест-экскурсию, написать эссе на выборную тематику, сделать селфи на избирательном участке. Победителям обещают призы.

Выборы президента России пройдут 18 марта.