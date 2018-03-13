Камчатский край вошел в тройку лидеров в ДФО по собираемости взносов на капремонт

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Камчатский край вместе с Приморским и Хабаровским краями вошел в тройку лидеров в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) по собираемости взносов на капитальный ремонт жилых домов. Об этом сообщил журналистам во вторник в Петропавловске-Камчатском министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень.

"Каждый четвертый дом прошел капремонт, и очень высокая собираемость [взносов на капремонт]. Регион входит в тройку лидеров по ДФО, собираемость составляет без малого 94%. Это говорит о том, что люди поверили в программу", - сказал Мень.

Министр отметил качество производимых работ по программе капитального ремонта многоквартирных домов. "Есть погодные сложности - здесь просто так фасады не покрасишь. И правильно, что эти средства не тратятся бездумно", - сказал он.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минстроя России, помимо Камчатского края высокая собираемость взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов по итогам 2017 года среди регионов Дальневосточного федерального округа зафиксирована в Приморском (99,91%) и Хабаровском (91,06%) краях.

"Камчатский край в лидерах среди регионов, где в полном объеме утверждены программы комплексного развития, а также схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения", - добавили в пресс-службе министерства, отметив, что в этом же рейтинге на высоких позициях Приморский край, Республика Саха (Якутия), Магаданская область.