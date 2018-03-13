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В России начинает работу программа поддержки проектов в сфере цифрового образования

Общество
13 марта, 12:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Она реализуется совместно с негосударственным институтом развития "Иннопрактика" и Global Venture Alliance

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МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Прием заявок на участие в программе "ED2 Акселератор", направленной на поиск и развитие проектов в сфере цифрового образования, стартовал во вторник и продлится до 15 мая, сообщают организаторы проекта.

Программа реализуется совместно с негосударственным институтом развития "Иннопрактика" и Global Venture Alliance. "ED2 Акселератор" предназначен для молодых команд-разработчиков инновационных образовательных продуктов и сервисов.

"Цель данного образовательного конкурса - помогать начинающим предпринимателям в области цифрового образования, предоставляя им методологическую, технологическую и маркетинговую поддержку", - говорится в сообщении.

Чтобы подать заявку для участия, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте проекта до 15 мая. Из всех поступивших заявок будут отобраны 50 лучших проектов из России и СНГ.

Участникам программы предоставляются рабочие места в удобном коворкинге GVA HUB в центре Москвы и ряд услуг, включая помощь в маркетинге, продвижении, продажах и выполнении административных функций.

Среди областей, которые будут поддерживаться в программе: образовательные приложения, в том числе интерактивные, соревновательные, игровые, социальной среды; платформы онлайн-обучения; решения по автоматизации образования; подготовка и аккредитация преподавателей; профессии будущего; развитие талантов и человеческих ресурсов; новые устройства и технологии в образовании.

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