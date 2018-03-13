СК отказался возбудить дело после проверки "Матросской Тишины" на наличие VIP-камер

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Следственный комитет РФ отказался возбудить уголовное дело в отношении руководства СИЗО-1 "Матросская Тишина", а также подследственного Дионисия Золотова после проверки, проведенной в связи с историей в СМИ о наличии в следственном изоляторе так называемых VIP-камер. Об этом ТАСС сообщил адвокат Золотова Иван Миронов.

"В ходе проверки не были найдены данные о какой-либо коррупционной составляющей. Никакой роскоши там не было и нет, все строительные материалы были в рамках гуманитарной помощи. В связи с чем в возбуждении уголовного дела было отказано", - сказал адвокат, отметив, что следствие тщательно проверило всю финансовую документацию.

Также адвокат добавил, что его подзащитный Дионисий Золотов уже обратился к администрации изолятора с просьбой возобновить ремонт камер.

Как ранее сообщал ТАСС адвокат Иван Миронов, в СИЗО был осуществлен ремонт пятого этажа второго корпуса, где всего 20 камер, десять камер были полностью отремонтированы, в других десяти ремонт завершен на 70%. Полностью заменены трубы, электрика, деревянные окна заменены на пластиковые, отремонтированы коридоры - положена новая плитка, установлены энергосберегающие лампы. Сделан спортзал, постирочная, которая позволяет обслуживать весь корпус. Кроме того, рассказал Миронов, открыто второе КПП, что значительно облегчило посещение СИЗО для адвокатов.

"Матросская Тишина" является одним из трех крупнейших СИЗО столицы наряду с "Бутыркой" (СИЗО-2 УФСИН по Москве) и СИЗО-4 в столичном районе Южное Медведково. Оно рассчитано на содержание 1639 заключенных. Недавно в "Матросской Тишине" установили таксофоны для возможности звонков осужденных из хозяйственного отряда родственникам.