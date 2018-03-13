Скворцова оценила эффективность целевой подготовки врачей в 90-99%

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Обучающиеся на врачей на условиях целевой подготовки возвращаются на определенные для них рабочие места в 90% случаев, а в некоторых регионах - в 99%. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во вторник в ходе визита в Еврейскую АО.

"Я хочу акцент поставить на том, что у нас эффективность (целевой подготовки) превысила уже 90% в среднем по стране, есть регионы, где 99%. Поэтому надо исходить из того, что, если на целевой подготовке человек - он не имеет право не явиться на приготовленное для него рабочее место. Вот это должна быть жесткая позиция наша совместная с тем, чтобы по каждому человеку отрабатывали полностью", - сказала Скворцова перед подписанием соглашения о сотрудничестве по открытию в Биробиджане базовой кафедры Дальневосточного медицинского университета.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства Еврейской АО, кафедру университета откроют на базе областной больницы в Биробиджане, также откроют симуляционный центр, который позволит студентам медицинских вузов, обучающимся по целевому набору, проходить практику в регионе. Работающие специалисты смогут пройти курсы профессиональной переподготовки.

"Конечно, это важно для подготовки кадров на месте, их фиксации. <...> Уровень знаний должен быть не хуже, чем в Хабаровске, во Владивостоке, в других точках. Опыт показывает на примере Сахалина, где открыта уже базовая кафедра Тихоокеанского университета медицинского, что это имеет смысл. И после Сахалина такая кафедра была открыта в Пскове - мечниковского Санкт-петербургского университета. И, фактически, третий наш случай открытия базовой кафедры - в Биробиджане", - сказала Скворцова.

Она отметила, что в регионе должна быть "хорошо продуманная" дорожная карта по распределению выпускников. "Ситуация начала действительно выправляться, особенно активно - с прошлого года - в здравоохранении. Тем не менее, у нас достаточно большое число нерешенных проблем и ясно совершенно, что без кадров их не решить. Поэтому то, что сегодня происходит (соглашение по открытию базовой кафедры) - такое стержневое событие для ближайшего будущего", - отметила Скворцова.

Недостаток специалистов

Как сообщил губернатор Еврейской АО Александр Левинталь, в области "недостаточный" уровень обеспеченности специалистами, и этот вопрос является наиболее острым для региона. Открытие базовой кафедры медицинского университета, по словам губернатора, позволит повысить эффективность подготовки кадров на месте и улучшить качество медицинских услуг.

Он уточнил, что в целом проводимая в регионе работа по улучшению медпомощи дала свои результаты - снизилась на 10% смертность, более чем на 35% снизилась младенческая смертность, у врачей увеличились зарплаты.