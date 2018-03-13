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В Севастополе всех детей старше трех лет обеспечили местами в детсадах

Общество
13 марта, 10:56 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 13, марта. /ТАСС

Губернатор города сообщил, что в городе в 2018 году планируют открыть "как минимум три детских сада с ясельными группами"

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СЕВАСТОПОЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Власти Севастополя в 2017 году обеспечили местами в детских дошкольных учреждениях 1 тыс. детей, тем самым закрыв полностью потребность в детсадах для детей в возрасте от трех лет. Об этом губернатор города Дмитрий Овсянников сказал, выступая в заксобрании города с ежегодным отчетом о деятельности правительства за предыдущий год.

"В 2017 году мы обеспечили местами в детсадах 1 тыс. детей, как результат, на 1 сентября 2017 года была полностью ликвидирована потребность в местах в детсадах среди детей старше трех лет. В этом году мы откроем как минимум три детских сада с ясельными группами, которые смогут принять еще свыше 1 тыс. детей", - сказал Овсянников.

Он отметил, что ликвидировать очередь в детсады удалось благодаря строительству одного нового детсада, а также введению в эксплуатацию после капитального ремонта еще двух детсадов, которые долгое время не эксплуатировали.

Овсянников также напомнил, что Министерство обороны РФ приняло решение о передаче в собственность Севастополя восьми детских садов и одной школы.

Ранее сообщалось, что согласно стратегии развития Севастополя до 2030 года, власти города поставили задачу сделать его комфортным для проживания. Это касается строительства новых детских садов и школ, всего в городе в ближайшие пять лет планируют построить около 90 социально значимых объектов, включая учреждения образования, медучреждения, спортивные объекты.

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