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Путин назвал смерть Табакова невосполнимой утратой для всей России

Общество
13 марта, 10:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

По словам президента, народный артист "всегда работал вдохновенно, с полной душевной отдачей, был настоящим центром притяжения для талантливых единомышленников"

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Материал из 1 страницы
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает Олега Табакова выдающимся режиссером и актером, поистине народным артистом. Глава государства направил соболезнования родным и близким Табакова, скончавшегося в понедельник на 83-м году жизни.

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"Олег Павлович Табаков был выдающимся режиссером и актером, творческим, увлеченным, безмерно обаятельным человеком. Поистине народным любимцем", - говорится в соболезновании Путина, опубликованном на сайте Кремля. По мнению президента, Табаков "всегда работал вдохновенно, с полной душевной отдачей, был настоящим центром притяжения для талантливых единомышленников".

"Его уход - огромная, невосполнимая утрата для родных и близких, учеников и многочисленных поклонников. Для всей России", - уверен глава государства.

Как ранее сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путину, находившемуся в понедельник в Краснодаре, доложили о кончине Табакова.

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