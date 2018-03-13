Путин назвал смерть Табакова невосполнимой утратой для всей России

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает Олега Табакова выдающимся режиссером и актером, поистине народным артистом. Глава государства направил соболезнования родным и близким Табакова, скончавшегося в понедельник на 83-м году жизни.

"Олег Павлович Табаков был выдающимся режиссером и актером, творческим, увлеченным, безмерно обаятельным человеком. Поистине народным любимцем", - говорится в соболезновании Путина, опубликованном на сайте Кремля. По мнению президента, Табаков "всегда работал вдохновенно, с полной душевной отдачей, был настоящим центром притяжения для талантливых единомышленников".

"Его уход - огромная, невосполнимая утрата для родных и близких, учеников и многочисленных поклонников. Для всей России", - уверен глава государства.

Как ранее сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путину, находившемуся в понедельник в Краснодаре, доложили о кончине Табакова.