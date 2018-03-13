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Синоптики прогнозируют смог в Свердловской области и в Челябинске

Общество
13 марта, 10:58 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 13, марта. /ТАСС

На Среднем Урале объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности

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Смог в Екатеринбурге

Смог в Екатеринбурге

© Донат Сорокин/ТАСС, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют смог в Челябинске и на территории Свердловской области. Об этом сообщили во вторник в профильных региональных ведомствах.

"Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области выпустил метеорологическое предупреждение о неблагоприятных условиях для рассеивания вредных веществ в атмосфере. С 20 часов 12 марта до 20 часов 15 марта на территории области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности", - говорится в сообщении администрации Екатеринбурга.

В пресс-службе пояснили, что предприятиям рекомендовано обеспечить условия для сокращения концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 15-20%. Согласно прогнозу, в Екатеринбурге 13 марта будет облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью - минус 16-18, днем - 4-6 градусов ниже нуля.

В Челябинске, где накануне экологам поступило около 90 жалоб на "химический запах", и было объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, ситуация не изменилась. По данным данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, предупреждение, которое заканчивается во вторник вечером, не продлено. Как передает корреспондент ТАСС сейчас в центральной части города и на северо-западе химических запахов не ощущается, тумана и облаков нет, солнечно.

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