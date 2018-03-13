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В Татарстане поступило 87 тыс. заявок от желающих проголосовать по месту пребывания

Общество
13 марта, 10:58 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 13, марта. /ТАСС

Подать его можно было через участковые комиссии, единый портал госуслуг и территориальные МФЦ

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КАЗАНЬ, 13 марта. /ТАСС/. Заявления о голосовании на выборах президента РФ по месту пребывания в Татарстане подали 86862 человека. Об этом во вторник сообщил журналистам председатель ЦИК Татарстана Мидхат Шагиахметов.

"Этой возможностью воспользовались 86862 человека. В основном, конечно же, заявления были поданы, это около 60%, через наши участковые комиссии, около 30% были поданы через единый госпортал, остальные - через территориальные комиссии или МФЦ", - сказал он.

Прием заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения, а не регистрации на выборах президента России завершили 12 марта. Избиратели подавали такие заявления в любом избиркоме, МФЦ или на портале госуслуг.

Всего в Татарстане на 1 марта 2018 года, по данным ЦИК республики, 2933,8 тыс. человек обладают активным избирательным правом. В республике для проведения голосования организовали 2817 избирательных участков.

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