Сенатор предлагает закрепить право родителя, лишенного свободы, на общение с ребенком

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов подготовил и вносит в Госдуму поправки в Семейный кодекс РФ, закрепляющие право родителей, лишенных свободы, на общение с ребенком и участие в его воспитании. Об этом во вторник сообщил ТАСС сам парламентарий.

По его словам, законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы во вторник.

"Законопроектом предлагается внести изменения в Семейный кодекс с целью закрепления в законодательстве права родителя, находящегося в местах лишения свободы, на общение с ребенком, участие его в воспитании и решении вопросов получения ребенком образования, а также на получение информации о своем ребенке из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций социального обслуживания", - сообщил сенатор.

Кроме того, законопроектом предлагается внести изменения в закон об опеке и попечительстве, наделив органы опеки полномочиями по обеспечению возможности общения по телефону или видеосвязи ребенка, временно находящегося под опекой, с родителем, отбывающим наказание в местах лишения свободы, но не лишенным родительских прав.

"Законопроектом вводится новая часть, в соответствии с которой в интересах подопечного орган опеки и попечительства в договоре об осуществлении опеки или попечительства может указать отдельные действия, которые опекун или попечитель обязан выполнять по сохранению детско-родительских отношений между родителем, отбывающим наказание в местах лишения свободы, и ребенком, временно находящимся под опекой, через общение по телефону и посредством видеосвязи", - пояснил Кутепов.

Парламентарий отмечает, что в настоящее время имеют место ситуации, при которых дети, переданные под опеку на время нахождения матери в местах лишения свободы, в большинстве случаев не имеют возможности с ней общаться, даже несмотря на современные возможности связи. Тем самым разрывается психологическая связь родителя и ребенка. По мнению Кутепова, опекуны, которые не связаны родством с ребенком, в основном не заинтересованы в сохранении детско-родительских отношений, не предпринимают попыток организации встреч и поддержки отношений посредством сотовой связи и интернет-ресурса.

"Чем младше был ребенок при разрыве с мамой, отбывающей длительный срок наказания, тем больше риск разрыва эмоциональной связи в детско-родительских отношениях, сложнее проходит процесс адаптации и матери, и ребенка при начале совместного проживания после ее освобождения", - добавил сенатор.