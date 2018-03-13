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Заместителем мэра Ярославля стал бронзовый призер Олимпиады в Афинах 2004 года

Общество
13 марта, 12:29 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 13, марта. /ТАСС

Дмитрий Носов будет курировать вопросы внутренней политики

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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Член Общественной палаты РФ, бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года Дмитрий Носов стал заместителем мэра Ярославля по внутренней политике. Об этом сообщил ТАСС руководитель управления информационной политики и социальных коммуникаций мэрии Хаджи Бадалов.

"Дмитрий Носов стал заместителем мэра по внутренней политике", - сказал Бадалов.

В ближайшее время мэр Ярославля Владимир Слепцов представит кандидатуру Носова гордуме для утверждения на должность первого заместителя мэра.

Дмитрий Носов профессионально занимался спортом, в 2004 году он стал бронзовым призером Олимпиады в Афинах по дзюдо. Носов был депутатом Госдумы РФ шестого созыва от партии ЛДПР. В 2017 году вошел в состав Общественной палаты России.

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